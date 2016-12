Secretele dezvoltării ficusului

Vineri, 22 Iunie 2012

Cel mai important este să se găsească un echilibru între vară și iarnă, astfel încât iarna, ficusul să aibă parte de cât mai multă lumină, iar vara să fie ferit de soarele puternic. Dacă planta este așezată la umbră, frunzele se vor reduce aproape la jumătate din totalul pe care planta l-ar fi produs în mod normal. Totul, din cauză că impunătorul ficus este o plantă ornamentală foarte pretențioasă, ce trebuie îngrijită cu perseverență. Nimic din ceea ce este prea mult sau prea puțin nu face bine unei dezvoltări armonioase a plantei!Ficusul de tip arboricol are tulpina lemnoasă și, cu trecerea timpului, capătă forma unui arbore. În această categorie intră mai multe specii, fiecare având alt aspect.Elastina este originar din India, fiind o specie puțin spectaculoasă, a cărei tulpină crește înaltă și se ramifică puțin. Modificările plantei pot apărea, totuși, urmare tăierilor periodice.Benjamina sau ficusul plângător are aspect de mesteacăn, cu ramuri flexibile și foarte arcuite. Frunzele sunt mici și numeroase datorită ramificării rapide, intens colorate, spre deosebire de tulpina a cărei scoarță este deschisă la culoare.Lyrata, australis, religiosa, bengalesis salicifolia sunt alte specii ale ficusului arboricol. Necesită multă lumină, însă nu foarte mult soare. Singura perioadă în care planta poate fi expusă la soare este dimineața. Este foarte important ca lumina să ajungă în dreptul plantei. În caz contrar, aceasta se va înălța până când va accesa lumina, fără a se mai ramifica. În plus, lipsa luminii o va face greu de corectat.