Secrete mici, efecte mari în bucătăria ta

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

l Andivele nu vor mai fi amare dacă în apa de fierbere adăugăm o linguriță de zahăr.l Glazura de deasupra tortului va fi netedă dacă introduceți cuțitul în apă clocotită și o neteziți. În plus, glazura se poate colora natural în roșu cu sfeclă roșie, iar în galben cu suc de portocale.l Ciupercile uscate se spală în câteva ape, după care se lasă în apă călduță, până ce revin la forma obișnuită. Această apă se poate folosi la sos.l Toate mâncărurile care au sos se pun în cuptor, la foc potrivit, în ultimele 20 de minute. Când acestea capătă o crustă deasupra se închide focul.l Drojdia de bere se păstrează mai mult timp în făină sau în sare măruntă.l Dacă salatele care se servesc la masă sunt pregătite din timp nu se va pune sarea și oțetul decât în momentul aducerii la masă, altfel salata se va înmuia.l Pentru persoanele cu o sensibilitate a stomacului ceapa se va opări în apă sărată și clocotită.l Coaja legumelor și fructelor se curăța cât mai subțire pentru a se păstra cât mai multe vitamine.l Legumele se pun la fiert în apa care fierbe, în care se adaugă în prealabil sare.l Preparatele alimentare se prăjesc în ulei încins, până când acestea prind o crustă, care nu permite să se scurgă sucul din ele.l Sub nicio formă nu se recomandă folosirea uleiului a doua oară pentru prăjit, căci se formează oxidanți dăunători sănătății. În plus, prăjirea este recomandă ocazional, nicidecum a fi un obicei de a găti.