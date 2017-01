Se teme să nu-şi piardă slujba din cauza sarcinii

Psihologul te ajută

Se teme să nu-și piardă slujba din cauza sarcinii

De când a aflat că va fi vizitată de… barză, nu-și mai încape în piele de fericire. Însă gândul că șefului „n-o să-i pice bine vestea” îi umbrește imensa bucurie. „Sufăr că acest moment unic din viața mea, extraordinar de frumos, pe care-l poate înțelege foarte bine numai o femeie care este mamă, nu-l pot trăi la adevărata lui dimensiune din cauză că nu-mi imaginez cum va reacționa șeful când va afla că voi lipsi atât de mult din firmă. Ar avea și motive să simtă asta: în primul rând, firma funcționează de un an și ceva și trece printr-un moment mai special, în care este nevoie de multă implicare. O altă problemă ar fi că persoana care ar putea să-mi țină locul în perioada concediului este plecată la un curs de un an în străinătate. Totuși, eu sunt însărcinată în patru luni, iar doctorul mi-a recomandat repaus la pat cel puțin două luni de acum încolo, din cauza unor probleme care au apărut în ultimele zile. Vă dați seama că aș vrea să-i spun toate aceste lucruri șefului, astfel încât să nu-mi mai ascund sarcina la nesfârșit, însă nu știu cum să procedez, ca să nu-mi aduc singură deservicii. Am convingerea că psihologul îmi poate da cele mai potrivite recomandări în acest sens, lucru pentru care îi mulțumesc foarte mult”. (Maria, 27 ani, din Constanța) Aducerea pe lume a unui copil face fericită orice femeie și nimic nu trebuie să-i umbrească aceste mo-mente unice, este de părere psihologul Speranța Băcana, care consideră îndreptățită preocuparea cititoarei noastre, întrucât discuția cu șeful firmei la care lucrează este, într-adevăr, foarte importantă. Totuși, în situația în care tânăra, datorită performanțelor profesionale, se bucură de încrederea angajatorului, nu are motive să se teamă că locul ei de muncă va fi ocupat de către altcineva. La fel de adevărat este că multe femei așteaptă să treacă primul trimestru înainte să anunțe prietenii sau familia și chiar mai mult timp înainte să le spună celor din cadrul conducerii firmei unde sunt angajate că sunt însărcinate. Doctorul este, însă, cel care, cunoscând starea de sănătate a pacientei, poate să aprecieze cel mai bine timpul necesar odihnei, dar și de câte zile va avea nevoie viitoarea mamă pentru a se recupera după nașterea copilului. Discuție deschisă cu șeful Multe viitoare mame consideră că nu vor fi schimbări majore și că vor fi capabile să se împartă între slujbă și viața de familie. Psihologul le avertizează că-și vor da seama că în astfel de situații lucrurile se schimbă foarte mult. De aceea, atunci când vă pregătiți să purtați o discuție cu șeful despre efectele sarcinii asupra muncii dumneavoastră, este important să vă imaginați desfășurarea unor scenarii, care vă vor ajuta să construiți întrebări clare și să nu omiteți nimic. Pentru că numai discutând sincer cu conducerea firmei puteți să stabiliți niște condiții clare cu privire la tipul de program pe care-l veți avea, atât înainte, cât și după naștere. Și, de ce nu, avansați-i propunerea unui program redus de lucru sau chiar colaborarea prin internet, dacă acest lucru este posibil.