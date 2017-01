„Se şterg la fund cu noi, pute rău a vrăjeală, nu mai suportăm duhoarea!“

VOX POPULI

„Se șterg la fund cu noi, pute rău a vrăjeală, nu mai suportăm duhoarea!“

„Minciuna stă cu regele la masă… / Doar asta-i cam de multișor poveste: / De când sunt regi, de când minciuna este / Duc laolaltă cea mai bună casă”. Ați recunoscut, probabil, versurile memorabilului pamflet al lui Alexandru Vlahuță care, din păcate, au parcă o și mai mare… acoperire în zilele noastre. Cititorii care au făcut trimitere la această poezie sunt de părere că minciunile celor care stau astăzi la masa politicii românești (fie de la Putere, fie din Opoziție), ar avea mai puține șanse dacă „boborul nu le-ar mai înghiți pe nemestecate. Prea se șterg la fund cu noi, pute rău a vrăjeală, nu mai suportăm duhoarea!” (F. Ruțeanu, 46 ani). Pornind de la repunerea pe tapet, de către opoziție, a unui nou referendum pentru sus-pendarea președintelui Traian Băsescu, ei au dorit să se refere „strict la gogoașa” privind referendumul din noiembrie 2009, prin care, deși poporul a votat, cu majoritate zdrobitoare, pentru reducerea numărului actual de parlamentari și parlament unicameral, „s-au șters la fund cu voturile noastre. Crezând că stăm prost cu memoria, acum vin să ne cheme la vot pentru alt referendum, al doilea din istoria omenirii pentru dublă suspendare a președintelui! Alți bani, altă distracție, deși e criză majoră! Ăsta da tupeu de politicieni! Ei se cred regii politicii, iar pe noi ne iau de fraieri! A râs toată Europa la primul referendum de suspendare, de ce nu ne-ar lua în batjocură și acum? Idei bune pentru țara asta nu are Opoziția? Dacă vor alt referendum, să suporte cheltuielile cei care-l doresc, nu noi, care nu mai avem după ce bea apă!” (Aneta Ciară, 38 ani). „CCR a validat, lor li se rupe, scuzați expresia!” Pe politicienii… amnezici, V. Sandu (51 ani) îi întreabă cum își permit, din moment ce mult invocata Curte Constituțională a validat acel referendum: „să nu ia în seamă o hotărâre a Curții? Mă aștept să ni se spună că verdictul Curții e facultativ. Așadar, printr-o logică simplă, trebuie să înțelegem că și respectarea verdictului e facultativă. Ceea ce înseamnă că la un eventual referendum pentru suspendare, indiferent de rezultat, el va fi tot facultativ? Cine mă lămurește și pe mine? Nu l-am votat pe Băsescu, i-am dat votul lui Crin Antonescu. Care Crin s-a luat deja la harță cu mister Ponta, pe care îl avertizează de pe acum să-și ia gândul c-o să fie prim-ministru, locu-i este rezervat! Eu i-am votat pe liberali pentru o politică de dreapta, nu pentru perpetuarea eternului stat social, pentru revenirea la impozitare graduală, pentru reînvierea lui Iliescu și Năstase, cu care se are așa de bine, politică ce a îngropat statul în datorii! Ca să nu mai spun ce discordie a băgat între liberali guvernul lui din umbră! Toți sunt la fel, nu se întrevede nimic bun. Apropo, eu cu cine mai votez? Mai mult ca sigur n-o să merg la vot, că tot se șterg la fund cu votul meu și chiar nu mai tolerez asta! Să-și voteze singuri câte referendumuri au chef!”. „Niște frustrați, niște obsedați!” D. Trandafir (43 ani) ne-a povestit că pentru a putea vota la referendumul din noiembrie 2009 a renunțat să participe la o întâlnire aniversară cu foștii colegi de facultate: „Nu mi-aș fi iertat să nu-mi dau votul pentru așa ceva, așteptam prea de multă vreme să se mai taie din numărul parlamentarilor, mă abțin să-i gratulez în vreun fel, o fac alții mai cu talent! Pentru ca apoi să constat, cu mâhnire maximă, că niciun politician nu mai respectă votul meu și al poporului, de grija căruia plâng cu lacrimi de crocodil. Mai mult ca sigur se așteptau să nu se valideze referendumul, de aceea l-au susținut in corpore. Acum de ce tac toți? Cât tupeu trebuie să aibă politicienii români să ne cheme la alt referendum, din moment ce au demonstrat că nu dau doi bani pe votul de la referendumul precedent? Niște frustrați, niște obsedați de Băsescu, eu altceva nu mai înțeleg! Nu văd altceva în fața ochilor decât eliminarea lui! Asta înseamnă că, având în vedere că și la viitoarele alegeri, niciun partid n-o să aibă majoritate, la cum se schimbă majoritatea parlamentară la noi, și viitorul președinte va putea fi suspendat oricând au dușmanii chef, iar referendumul va deveni sport național! Nu de alta, dar nu-mi imaginez că o să revină la putere un nou personaj gen cel mai iubit fiu al poporului! Sau poți să știi că nu revine Iliescu cu 70 la sută?”. „Veniți cu măsuri anticriză, nu ne mai amețiți!” L. Onofrei (35 ani) s-a întors din Spania, unde a muncit aproape trei ani: „Cine spune că numai la noi e criză ne ia de tâmpiți. În toată Europa e greu, vă spun eu care am lucrat ceva în Spania. Mă săturasem să mă tot întreb dacă o să găsesc ceva de lucru în ziua respectivă. E groaznic să stai acasă (să nu vă imaginați că aveam casa mea, plăteam chirie, dar nici de asta nu mai aveam bani) și să nu prinzi nimic de muncă. Ai sentimentul că nimeni nu te bagă în seamă. Dacă la vârsta mea am trecut prin așa ceva, mă întrebam ce-o să fie mai târziu. Așa că m-am întors în țară și mi-am făcut singur un loc de muncă: părinții au zece hectare agricole și am pus de o afacere cu rulouri de gazon. Am intrat în afacere cu alți doi frați. Sperăm să fie bine! De când m-am întors, văd că politicienii noștri sunt tare obositori, se ceartă toată ziua și fac foarte puțin pentru ieșirea din criză. Frații mei sunt de părere că una din măsurile anticriză ar fi respectarea referendumului pentru tăierea numărului de parlamentari. Ei sunt foarte supărați că politicenii s-au șters la fund cu votul lor, eu cel puțin n-am votat. Nu e-n regulă. Apropo, aș vrea să știu și eu ce economii ar aduce la buget subțierea Parlamentului României? Vă mulțumesc, cu stimă!”. v v v Potrivit unui studiu recent al Institutului pentru Politici Publice, reducerea numărului de parlamen-tari ar aduce economii bugetare de aproximativ 14,3 milioane de euro anual. Pentru cei care nu știu, un parlamentar ne costă pe lună circa 7000 de euro. Asta, întrucât un simplu parlamentar câștigă actualmente 7.000 RON indem-nizație brută, la care se adaugă în jur de 20.000 RON - cheltuieli pentru cazare, mașini, deplasări, birou parlamentar. Dacă scade numărul de parlamentari se vor diminua automat cheltuielile de personal. Vor scădea și costurile pentru alegerea senatorilor și deputaților și s-ar putea renunța la Palatul Parlamentului, care va deveni mult prea mare pentru nevoile celor 300 de viitori aleși.