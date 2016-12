Se pot face racordări la gaze în Tomis Nord?

Ştire online publicată Miercuri, 18 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oamenii și-ar fi dorit să treacă mai demult la încălzirea pe gaze, au făcut toate pregătirile în acest sens, dar susțin că lucrările trenează până și în zonele unde există conducte de gaze. Tot ce-și doresc este: „Să nu mai fim duși cu vorba, să ni se spună verde-n față când o să avem gaze pe țeavă. Pentru că noi ne-am pus niște speranțe în asta și ținem să ni se facă lucrările, nu să ne încălzim la aragaz. Dacă știam așa, nu mai stricam teracotele. Problema e că a venit iarna peste noi, și ăsta ar putea fi alt motiv de amânare. Maria P.”.„Părinții mei stau în Tomis Nord, pe Tulcei. Au depus cerere pentru gaze mai demult, li s-a spus de la Congaz că stau bine cu lucrările, dar să mai aibă puțină răbdare până se ajunge la ei. Dar și răbdarea asta are limite când vine vorba de căldura din casa omului. Oare câți ani de-acum încolo mai trebuie să aibă răbdare? Aș mai vrea să știu dacă se fac branșa-mente la gaze în timpul iernii. M-am gândit că dacă cei de la Congaz vor fi întrebați de Cuget Liber, o să dea termene mai clare! G. Olaru”.„Sunt interesat să cumpăr un apartament în Tomis Nord, am câteva oferte convenabile în acest cartier. Este foarte important pentru mine să știu dacă există vreo șansă ca să se tragă gaze în Tomis Nord. Am vrut să mă interesez la centrala Congaz, am luat numărul de la informații, însă este imposibil să răspundă cineva la interioarele alea. M-am săturat să mă tot conversez cu robotul lor! Apelez la Cuget Liber, citesc zilnic acest ziar și, în plus, cred că și alți oameni sunt interesați de chestia asta. Vă mulțumesc, Laur Mitea”.Daniel Roșculeț, reprezentant al Congaz, are o veste bună pentru constănțenii care locuiesc în Tomis Nord și vor să se încălzească de la propriile centrale de apartament cât mai curând posibil: „La anul, absolut toată zona Tomis Nord va fi pusă în funcțiune. Referitor strict la strada Tulcei, deja au început lucrările de punere în funcțiune, însă pentru a afla cum stau lucrurile pe anumite tronsoane, se poate face o solicitare la City Mall”.Atât constănțenii din Tomis Nord, cât și orice potențial client al Congaz poate afla cu exactitate dacă la adresa lui de domiciliu este posibilă branșarea la gaze. Pentru aceasta, procedura presupune să se adreseze biroului Congaz din cadrul City Parc Mall, din b-dul Al. Lăpușneanu nr. 116, unde va depune o așa-numită „cerere de informații”. După care, pe baza acestei cereri, un consilier de zonă se va deplasa la fața locului, la adresa indicată, pentru a verifica dacă, din punct de vedere tehnic, este posibilă branșarea la rețeaua de distribuție a gazelor naturale. Cu această ocazie, se va putea avansa clientului și un cost estimativ.Dacă dosarul solicitantului a parcurs toate etapele până la realizarea unui branșament direct, proces care poate dura circa șapte luni și s-a instalat iarna, nu este nicio problemă, întrucât Congaz lucrează și în perioada rece. Însă, D. Roșculeț a ținut să precizeze că atunci când temperaturile exterioare sunt pe minus, lucrările vor fi întrerupte, pentru a fi reluate când temperaturile depășesc zero grade. Așadar, iarna nu ar trebui să constituie un impediment sau o cauză a tergiversării lucrărilor.