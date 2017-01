Se pot expedia ţigări prin poştă în Anglia

Se pot expedia țigări prin poștă în Anglia

Poșta Română este operatorul național din domeniul serviciilor poștale cu capital majoritar de stat, acțiunile fiind împărțite între statul român, reprezentat de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (75 la sută) și Fondul Proprietatea (25 la sută). Actualii operatori naționali nu vor mai avea mult timp monopolul asupra distribuirii corespondenței, întrucât noile state UE, printre care și România, au răgaz până la 31 decembrie 2012 să definitiveze liberalizarea serviciilor poștale. Până atunci, însă, va trebui să respectăm condițiile impuse de actualul operator național după integrarea țării în Uniunea Europeană, mai mult sau mai puțin cunoscute de cititorii noștri. Una dintre dilemele lor este și aceea privind posibilitatea expedierii unor colete poștale conținând țigări cu destinația Anglia. v v v Margareta Popa, diriginta Oficiului poștal nr. 11 din Constanța - unitate specializată în expedierea coletelor externe (care dispune și de birou vamal pentru țările din afara UE), ne-a explicat că după integrarea țării noastre în spațiul comunitar, serviciile poștale cu această destinație au alt regim. Referitor la expedierea, prin poștă, a unui pachet conținând țigări cu destinația Anglia - chestiune de care s-a arătat interesat unul dintre cititorii noștri, M.P. a precizat că acest lucru este posibil, desigur, cu respectarea unor condiții. Astfel, atunci când un client vine cu o astfel de solicitare, primul lucru pe care îl fac angajații unității este verificarea listelor cu obiectele interzise a se expedia în spațiul comunitar. „La capitolul tutun și înlocuitori, la care se referă cititorul dumneavoastră, nu există informații în această listă, ceea ce înseamnă că astfel de produse, nefiind condiționate, se pot trimite în Anglia prin poștă. Am avut situații de acest gen și ni s-a comunicat că se pot expedia” – a completat diriginta oficiului. Clientul semnează o declarație pe proprie răspundere Având în vedere că după integrarea în UE, pentru ceea ce se expediază în țările intracomunitare s-a desființat vama, prima obligație a unui client este de a întocmi un buletin de expediție, în care trebuie să descrie cu exactitate conținutul coletului poștal, pe care și-l asumă prin proprie răspundere. Ideale sunt cutiile tip poștă Diriginta oficiului de colete externe recomandă clienților interesați de asemenea servicii să utilizeze cutiile tip poștă, pe care le pot procura chiar de la acest oficiu, prețul lor fiind cuprins între 1,90 și 2,50 lei. Sau, dacă doresc să evite o deplasare, la fel de bine își pot ambala produsele pe care doresc să le expedieze în Anglia, de exemplu, și în cutii de carton sau de altă natură. Dacă respectivele cutii au prea multe inscripții, ele pot fi… îmbrăcate în coli de hârtie prinse bine cu bandă adezivă. Tarifele - în funcție de greutate Pentru Anglia, greutatea maximă admisă la pachetele expediate prin poștă este de maximum 30 kilograme, indiferent de conținut. Referitor la taxele percepute, ele se calculează în funcție de greutate și de felul trimiterii, după cum urmează: l serviciul prioritar (fostul par/avion), colete cu greutatea până în 10 kg: 14,79 lei/kg, la care se adaugă, o singură dată, o taxă fixă de 43,11 lei. l serviciul de suprafață, greutatea până în 10 kg: 12,10 lei/kg și aceeași taxă fixă de 43,11 lei. l serviciul prioritar - colete de peste 10 kg, până la 30 kg: 17,60 lei/kg, plus o taxă fixă de 51,30 lei. l pentru serviciul de suprafață - colete de peste 10 kg, până la 30 kg: 14,40 lei/kg și taxa fixă de 51,30 lei. EMS Marfă - serviciu de curierat rapid Potrivit Margaretei Popa, de regulă, clienții preferă serviciul prioritar, care le garantează că pachetele lor ajung la destinație în maximum cinci zile. Persoanele care vor ca pachetul să ajungă la destinație cât mai repede posibil pot recurge la serviciul de expediere prin curierat rapid, denumit EMS Marfă, serviciu la care se aplică alt gen de tarife. Relații în legătură cu expedierea unor colete poștale în străinătate sau, în mod expres, în țările Uniunii Europene, puteți obține fie deplasându-vă personal la Oficiul poștal nr. 11 Constanța (cu sediul pe b-dul Tomis nr. 314), fie la telefonul oficiului: 0241-655378. Informații suplimentare despre serviciile poștale românești puteți obține apelând serviciul de relații cu clienții Infopost la numărul de telefon cu tarif normal 021-9393111. Ciza economică - ținută departe „Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cifrele noastre de plan sunt chiar mai crescute” – ne-a răspuns Margareta Popa atunci când am întrebat-o dacă unitatea pe care o conduce resimte efectele crizei economice mondiale. Mai mult, ne-a rugat chiar să precizăm că această creștere nu se datorează măririi tarifelor serviciilor poștale, întrucât modificările se aplică abia de la 8 mai a.c. și vizează un eșantion mic și mai special de prestații. Menționăm că programul de prezentare colete pentru țările UE este între orele 7,00 – 20,00, iar pentru cele din afara spațiului comunitar, programul cu clienții (condiționat de cel al programului biroului vamal), se desfășoară între orele 7,00 - 11,00.