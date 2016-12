Se pot creşte iepuri de casă la bloc?

Veterinarul pe recepție

Se pot crește iepuri de casă la bloc?

Doamnă Natalia Alexe, dacă țineți morțiș ca Moș Crăciun să-i aducă fetiței dumneavoastră, drept cadou de sărbători, animăluțul pre-ferat, și în condițiile în care locuiți la bloc, deși vă temeți de reacțiile vecinilor, medicul veterinar Gheor-ghiță Mureșanu vă dă o veste bună: dacă veți respecta cu sfințenie câ-teva reguli, creșterea unui iepu-raș, fie și în balconul apartamentului, nu va supăra pe nimeni.Ce-i de făcut. Așadar, procurați mai întâi o cușcă cu plasă. Apoi, sub plasă, puneți o tavă mare, ușor de scos din cușcă, pentru a fi perfect curățată de excremente și, apoi, dezinfectată cu simț de răspundere. În felul acesta, locul nu va fi invadat de mirosuri grele, care ar putea depăși limitele balconului dumneavoastră, spre supărarea vecinilor.După aceea, aveți grijă ca iepurașul să nu aibă nicio portiță care i-ar permite să iasă, fie și accidental, din cușcă sau, și mai rău, să o roadă. Nu de alta, dar dacă acest lucru se întâmplă, fiți pregătită de adevărate ravagii prin casă, dat fiind apetitul iepurașilor de a roade tot ce prind. Iar într-o casă, oferta este mai mult decât generoasă: mobilă, cabluri electrice, perdele, covoare etc. Pentru a evita acest dezastru, ar fi bine ca iepurașul să aibă, permanent, la dispoziție o bucată de lemn netratat, din care să roadă când are chef.Altfel, adorabilii iepurași nu sunt pretențioși, cresc ușor și repede, sunt curați și extrem de sociabili și jucăuși. Ca și durată de viață, aceasta este cuprinsă între 7 și 10 ani, iar copilul ar trebui să știe și acest lucru.