Se poate şi altfel!

Din… roadele integrării europene!

Se poate și altfel!

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

O vorbă românească spune că nu se face primăvară cu o floare! Totuși, orice început este binevenit! Iată despre ce este vorba: recent, am pierdut buletinul, talonul și permisul de conducere auto. M-am prezentat la poliție, am depus declarațiile pe formulare, cu cerințele respective și am primit pe loc actele provizorii necesare. Până aici, totul firesc. Surpriza pentru mine – poate și pentru alții! – a apărut în momentul când după numai patru zile, fără nicio in-tervenție, am primit de la poliție un alt buletin. Ulterior, m-am pomenit acasă cu o doamnă care mi-a înmânat două plicuri expediate prin Prioripost: unul cu certificatul de în-matriculare, iar celălalt cu permisul de conducere, din partea Ministerului Admi-nistrației și Internelor, Direcția Regim Permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, cu două adrese la care au fost atașate noul certificat de înmatriculare și noul permis de conducere, realizate în conformitate cu prevederile Directivei Europene în domeniu. Un astfel de comportament are darul de a crește prestigiul Poliției Române, dar și demnitatea și prestigiul cetățenilor din această țară. Personal, mulțumesc pentru modul operativ și civilizat în care s-a rezolvat problema în cauză și apreciez că ar fi bine, tot în interesul cetățeanului și al țării, ca acest sistem să se generalizeze și la alte servicii de utilitate publică din țara noastră, unde statul la cozi șicanează în continuare, deși pare de neconceput într-o țară care face parte din Uniunea Europeană. Acest exemplu dovedește însă că se poate și altfel! Prof. Gheorghe Lambru