Se poate înfia o persoană majoră?

Dacă adopția unui minor nu se poate face fără implicarea Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, înfierea unei persoane care a depășit vârsta de 18 ani primește undă verde numai din partea instanței de judecată, dacă se respectă anumite condiții.De regulă, cuplurile optează pentru adopție când consideră că aceasta este singura șansă de a avea un copil, iar dacă nu ar fi un proces atât de anevoios, probabil că multă lume ar deveni părinți pe această cale. Cel puțin aceasta este concluzia cititoarei noastre Constantina Ion, care, ani de zile și-a dorit să înfieze un copil, însă legislația întortocheată a împiedicat-o să-și atingă acest vis: „Pentru că anii treceau, împreună cu soțul, am luat sub aripa noastră fata unei verișoare de gradul doi. Părinții au fost mai nevoiași, mai au încă trei copii, dar nu s-au îndurat s-o înfieze, se gândeau că fata o să le reproșeze asta mai târziu. Noi am fost bucuroși că am putut să facem un bine, iar cu timpul, fata s-a atașat de noi. Pe la 17 ani, s-a mutat în casa noastră, n-a forțat-o nimeni. Acum are 18 ani și șapte luni și ne-a spus, dintr-odată, că ar fi bucuroasă dacă vrem s-o înfiem, că merităm să fim părinții ei. Noi ne-am dorit asta dintotdeauna, vrem și acum, dar nu știm dacă se poate, din cauză că e majoră”.Și un adult poate fi adoptatDin fericire pentru dumneavoastră, doamnă Ion, nu doar minorii, ci și persoanele majore pot fi adoptate. Mai exact, un tânăr care a depășit vârsta de 18 ani poate fi adoptat cu acordul său, ne-a explicat Roxana Onea, purtător de cuvânt în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Spre deosebire însă de adoptarea unui minor, procedura de înfiere a unei persoane majore nu implică în niciun fel Protecția Copilului.Legătura anterioră cu copilul, esențialăAșadar, cei care doresc să adopte o persoană majoră trebuie să se adreseze direct instanței, respectiv Judecătoriei, depunând dovezi că în timpul cât copilul a fost minor, s-au ocupat de creșterea, întreținerea și educarea lui. Mai exact, potrivit art. 455 din noul Cod Civil, persoana majoră poate fi înfiată numai dacă în timpul minorității a fost crescută de cel care dorește să o înfieze. Deși legea nu precizează conținutul noțiunii de „creștere” și nici nu o condiționează de o anume durată în timpul minorității, totuși, față de scopul urmărit de legiuitor, de a se asigura copilului minor ce urmează a fi înfiat aceleași condiții de creștere și dezvoltare fizică și morală sau intelectuală, pe care le-ar fi avut în familia firească, prin „creștere” trebuie să se înțeleagă nu numai acordarea întreținerii în timpul minorității, ci și existența unor raporturi între înfiat și înfietor asemănătoare celor dintre părinte și copil.E loc și de răzgândirePe de altă parte, creșterea de către înfietor în timpul minorității a celui ce urmează a fi înfiat, dar care a devenit major în momentul adopției, constituie una dintre condițiile de validitate a înfierii. Atenție, însă, nerespectarea acestei condiții atrage după sine nulitatea absolută a înfierii, care poate fi invocată de orice parte interesată. Așadar, la o adică, și înfietorul poate cere desființarea înfierii pe motiv că nu au fost respectate întrutotul condițiile legale.Cât privește adopția unui copil major de către soțul părintelui natural, și pentru aceasta este nevoie de acțiune în instanță.