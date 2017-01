Se-ngroaşă gluma…

Ecouri

Se-ngroașă gluma…

Scandalul în care a fost implicat romul Mailat a început să aibă efecte dintre cele mai surprinzătoare asupra relațiilor româno-italiene, atât la nivel înalt, cât al societății civile. Cititorii sunt de părere că „atâta vreme cât fiecare țară din lumea asta își are scursurile ei“ (Ion Bucur, 48 ani, din Năvodari), măsurile radicale impuse de oficialii italieni împotriva cetățenilor români aflați pe teritoriul acestei țări sunt extrem de periculoase și neavenite. Pe de altă parte, ei atrag atenția autorităților române că s-au complăcut, în toată perioada postdecembristă, „să accepte mocirla în care trăiesc unii romi, ca și faptele lor tâlhărești săvârșite în țară sau în străinătate, fără să facă mare lucru ca să mai îndrepte cât de cât lucrurile”. (Daniela Smarandache, 36 ani, din Constanța). „Suntem percepuți așa cum suntem“ „Nu suntem percepuți negativ, ci exact cum suntem. De la noi din țară pleacă răul ăsta și la noi în țară zace răul ăsta. Un cititor al dumneavoastră are dreptate când zice că le permitem noi prea multe, când nu e atât de greu să le dai o replică. Ce o să facă? O să ne taie? Poate și asta, dar ar fi condamnarea lor la moarte lucrul acesta!… Trebuie făcut un plan bun și statornic pentru a-i schimba, de la hainele lor ridicole și semicăruțele lor (folosite, apropo, pentru a căra fier vechi și poliția face pe proasta, până la obiceiurile lor de se căsători de la vârste fragede, suntem în România, ce dracu! Iar dacă va mai spune cineva ceva de discriminare, să rămână cu vorba aia în gură în timp ce noi aplicăm schimbarea, căci nu e vorba de discriminare aici, discriminarea n-a fost inventată pentru țigani. Când totul e așa evident, nu poți zice că îi vrei afară din țară sau schimbați de de tot, din motive neîntemeiate. Faceți-vă datoria de om al societății și luați-vă de ei când e cazul, asta pe locul doi, căci pe locul întâi trebuie să vă faceți datoria de om, de individ și să nu fiți laș în țara asta, în care totul este așa de greu“. (comentariu de pe www.cugetliber.ro semnat hmm) „Din cauza unui nebun, suferă toți!“ „Fiica mea, profesoară de meserie, muncește în Italia de aproape doi ani, are grijă de o familie de bătrâni. Italienii din acea familie au respectat-o, au plătit-o bine, chiar spuneau că se bucură s-o aibă lângă ei, o considerau de-a familiei. După incidentul cu soția amiralului italian, aflați că acești oameni au întors macazul și, dintr-o dată, văd în ea o teroristă. Au montat o cameră ascunsă în casă și se uită la ea ciudat. Nici nu s-au ferit să-i spună că se tem pentru viața lor. Poate și pentru că fiica mea are tenul măsliniu, dar nu avem nimic în comun cu etnia romă. Este foarte grav că din cauza unuia suferă toți. Am citit articolul din ziarul dumneavoastră de sâmbătă și sunt de acord că trebuie să facem ceva cu acești romi, unii parcă acum căzuți din copac. Și noi avem vecini romi pe care nu poți să-i atingi nici cu o vorbă, deși ne intră în curți, umblă la tomberoanele de gunoi, iau de acolo sticle goale și ce mai găsesc, iar când îi prinzi se jură că au venit să ceară de lucru. Sincer, mi-e frică de ei!”. (Luminița, 59 ani, din Constanța) „Nu există pădure fără uscături…“ „Noi suntem prea mici să putem face mare lucru, dar poliția, guvernul, președintele, primul ministru trebuie să facă ceva concret ca să schimbe viața și mentalitățile romilor. De asemenea, regele Cioabă cred că are obligația să se ocupe de educația copiilor romi. Ar face bine să-și mai vândă din tonele de aur pe care le etalează în palatele lui și pe la televiziune, la nunțile și petrecerile exorbitante și să facă școli pentru acești amărâți. Cineva să-i învețe că trebuie să mai și muncească, nu doar să cerșească, să fure, să tâlhărească etc. Pe de altă parte, vreau să spun că eu am fost căsătorită cu un cetățean italian, mai în vârstă decât mine, cu care am o fetiță de opt ani. Deși mi-a promis o viață de regină, imediat după căsătorie a început să mă bată, iar într-o noapte, deși nu aveam pe nimeni în Palermo, m-a azvârlit din casă cu un copil de nici doi ani în brațe. Noroc că și-a făcut milă de mine poliția și m-a predat unui centru social. Acum trăiește în România cu altă femeie, iar eu mă lupt cu el prin instanță pentru pensia copilului. Să nu-mi spună mie nimeni că italienii sunt sfinți, iar românii diavoli!”. 