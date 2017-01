Psihologul te ajută

Se agită pentru orice fleac

„Numele meu este Silvia Anton și locuiesc în Constanța. De când mi-am deschis propria afacere (un atelier de croitorie destul de modest) nu-mi mai găsesc locul. Nici noaptea nu pot să dorm ca lumea, iar după ce adorm, mă visez în mijlocul angajatelor, dând ordine în stânga și în dreapta. Ca studii, am numai liceul, dar ca să învăț și eu cum se conduce o afacere m-am înscris la un curs de management la București, unde merg de două ori pe săptămână. Alt motiv gras de agitație! Nu pot să mă plâng, afacerea merge bine, avem destule cliente, și doamne cu pretenții, și femei modeste, care vin să le reparăm tot felul de lucruri. Problema este că eu pun la inimă toate bârfele, mă agit pentru orice fleac și nu reușesc să mă odihnesc, pentru că somnul îmi este și el foarte agitat. Îl rog mult pe psiholog să mă învețe cum să-mi controlez nervii și să nu mai fac atâta zgomot, de multe ori, chiar pentru nimic. Necazul mare e că am început să le obosesc și pe angajate, și pe cei din familie, iar la sfârșitul săptămânii sunt stoarsă ca o lămâie“. Psihologul Speranța Băcană ne-a explicat că nu trebuie să ai diplomă de specialist în psihologie pentru a-ți da seama că unul dintre principiile cele mai sănătoase este obținerea rezultatelor dorite cu un consum cât mai mic de energie. Dacă vom face și eforturi în acest sens, echilibrul nostru interior nu va avea de suferit, și nici agitația nu va mai fi confundată cu activitatea în sine. Obiceiul de a fi grăbiți Un alt aspect pe care psihologul îl consideră important pentru a ne asigura un bun echilibru interior este atenuarea stării de agitație pornind și din exterior, mai exact, preocupându-ne serios să avem un mediu ambiant cât mai bine organizat. Spre exemplu, un birou de lucru aglomerat și dezorganizat ne va induce o stare de oboseală și agitație mentală, la fel ca și o locuință în care domnește haosul. Oricât de molipsiți am fi de agitația cotidiană, va trebui să separăm activitatea utilă de agitația fără rost, pentru că numai astfel putem avea o viață mai bine organizată. Pentru a ne veni în ajutor, specialista ne propune un exercițiu foarte simplu de dobândire a calmului: ne așezăm pe un scaun și rămânem complet nemișcați timp de două minute, exercițiu care ne va induce și o relaxare a minții.