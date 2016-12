Scutirea restanţierilor de penalităţi, "la cheremul" asociaţiei?

1

scutire penalitati

am avut in asocietie un restantier cu 11221 ron la intretinere,si cu aceeasi suma penalitati.Intre timp a decedat.problema este ca suntem un comitet nou ales,am constatat ca restantele sunt de cca 6 ani,nici un comitet nu a luat nici o mesura,si ca oricum instantele in cazul de castig de cauza nu ne dadeau decat sumele restante pe ultimii 3 ani,iar in aprecierea cuantumului penalizarilor ramanea la aprecierea instantei.am convocat restantierul si in urma unor negocieri am incasat suma de 11221 restante,si 3779 penalizari(total 15000 lei)Suntem in legalitate?