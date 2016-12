Scrisorele către Moş Crăciun

Scrisorele către Moș Crăciun

Se încăpățânează să creadă că Moșul există, motiv pentru care și-au curățat hornul și îl așteaptă. Sunt cititori care, paradoxal, nu vor ca Moș Crăciun să le ofere ceva material. În schimb, îl imploră să le ia tot ce se poate de pe suflet, astfel încât cenușiul să nu mai aibă pic de loc pe cerul vieții lor. l Oricâte obstacole au șicanat-o, Daniela S. (41 ani) nu a avut niciodată în plan să-și facă bagajele și să fugă cât mai departe. A ajutat-o să-și mențină echilibrul educația primită de la bunicii săi: „Am fost crescută de bunici și i-am simțit mereu ca pe cei mai buni părinți, care m-au ajutat să văd numai și numai partea bună a lucrurilor. În schimb, am o fată care nu se mulțumește cu nimic. Îl rog pe Moșul să vâre în desaga lui tot ce-i face rău fetiței mele, poate și altora de vârsta ei: neliniști, invidie, aroganță și să se bucure de ceea ce are. Doresc întregii redacții sărbători fericite!”. l Adriana Pamfil a avut un an di-ficil, dar nimic nu a împiedicat-o, la cei 38 de ani ai săi, să se dea „peste cap de câte ori a fost nevoie ca să depășească situația. Nu aștept niciun cadou material de la Moșul, dar aș fi foarte fericită dacă mi-ar lua insomniile și neliniștile din ultimul timp. Cred că nimic nu este mai important decât liniștea sufletească. Ne-am obișnuit să ne dorim bani mulți, iar când îi avem, refuzăm să ne bucurăm de ei, pentru că ținem să-i înmulțim. Dictează nu-mai banul și mă deranjează chestia asta. Dacă Moșul o să ia cu el această meteahnă, sigur voi avea cel mai frumos Crăciun! Sărbători fericite doresc colectivului Cuget Liber!”. l „Te rog, Moșule, ajută-i pe politicieni, ca în loc de cozonac, să frământe legi mai bune în... covata parlamentului, iar lacrimile noastre, dacă vor mai exista, să fie doar de bucurie! Și te mai rog, Moș Crăciun, să mă ajuți să cred toată viața în tine! La mulți ani și mulțumesc Cuget liber” - Luminița Dragomir, 43 ani. l „Dragă Moș Crăciun, te asigur public că am curățat foarte bine hornul și te aștept. Nu vreau cadouri, vreau doar să mă bucur de ceea ce am și să stăm un pic de vorbă” - am citat din scrisoarea expediată Moșului de Aniela Zgură, care își dorește enorm ca Moșul s-o găsească cu casa plină de rude și prieteni, în jurul bradului, pe care l-a împodobit cu toate speranțele din lume, sub promisiunea că o să facă tot ce e omenește posibil să le și îndeplinească: „Și te mai rog să mă înveți să trăiesc în fiecare zi ca și cum ar fi ultima, să-i pot iubi pe toți, să-i iert pe cei care m-au rănit, să dăruiesc fără să mă gândesc că nu am destul! Mulțumiri și Crăciun fericit Cuget Liber!”. v v v Mulțumind expeditorilor acestor mesaje, sperăm ca Moș Crăciun să le fie tuturor un sol de gânduri bune, bucurii și sănătate!