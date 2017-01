Pentru sănătatea dumneavoastră

Scarlatina este favorizată de temperaturile scăzute

Ştire online publicată Vineri, 12 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Vă rog din suflet să mă informați și pe mine dacă scarlatina se ia și la copiii care au mai avut această boală. Are ea vreo legătură cu amigdalitele și cu iarna, cum mi-a spus mie o asistentă? Copilul meu are opt ani. Vă mulțumesc foarte mult pentru înțelegere” – Ioana Marin, din Mangalia. v v v Înainte de toate, este bine să știți, dragă doamnă Ioana, că scarlatina este o boală infecto-contagioasă provocată de același streptococ care determină și majoritatea amigdalitelor - după cum ne-a explicat dr. Marin Smarandache. Cei mai expuși la scarlatină sunt într-adevăr copiii cu vârsta între doi și zece ani, iar boala apare mai frecvent în sezonul rece. Streptococul poate pătrunde în organism pe cale respiratorie sau printr-o infecție a pielii. Germenul poate fi contractat de la o persoană cu amigdalită sau scarlatină ori de la un purtător sănătos (care are germenul în gât, dar nu are manifestări de boală), prin picături de salivă sau prin intermediul mâinilor ori al veselei infectate. Copilul cu scarlatină este contagios, adică poate transmite boala cu zece zile înainte de apariția erupției cutanate și timp de 24 - 36 de ore de când a început tratamentul cu antibiotic. Copilul care a făcut deja o dată scarlatină are foarte mici șanse de a mai face din nou boala, dar mai poate face amigdalite sau infecții cutanate streptococice.