Scandal şi reclamaţii pe strada Dispensarului

Scandal și reclamații pe strada Dispensarului

Locatarii din strada Dispensarului nr. 12, Constanța sunt revoltați că 60 de metri liniari de gard viu din jurul blocului au fost „tăiați abuziv”, pentru ca firma de la parter să poată fi văzută din toate unghiurile.În replică, reprezentanta firmei susține că nu are nicio legătură cu tăierea gardului respectiv.Pe de altă parte, șeful Serviciului Spații Verzi din cadrul primăriei precizează că astfel de operațiuni se fac numai cu autorizație.v v vÎn condițiile în care, în Constanța, suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor este de 13 ori mai mică decât prevăd normele europene, ori de câte ori cineva atentează la ele se lasă cu scandal. De data asta, cei scandalizați sunt locatarii blocului 16 A, din strada Dispensarului nr. 12, Constanța. „Ne-am chinuit 39 de ani ca să avem acest gard viu în jurul blocului, are 300 de metri lungime în total, e aerul nostru, pe poluarea asta din Constanța, ca acum să fie sacrificat. An de an l-am îndesit, l-am îngrijit, era foarte frumos. La început, au venit și au defrișat un metru din fața blocului, apoi au venit unii și au tăiat în dușmănie. Noi îl întrebam de zor pe cel care tăia de ce ne face una ca asta și dacă are aprobare, iar două fete strângeau repede să nu rămână nimic în urmă și puneau într-o camionetă. Deranjat de insistențele noastre, a venit la mine unul înalt, cu o viteză de m-am și speriat și m-a întrebat ce vreau de la el, de ce mă bag? Ne vine să plângem când vedem că din frumusețe de gard au rămas niște cioate!” - ne-a spus președinta asociației, Leontina Tudose.De parcă nu-i era suficientă supărarea, femeia susține că a trebuit să suporte și reacția ostilă a colocatarilor care, după ce au văzut grozăvia, „tot pe mine m-au luat la întrebări: «Măi femeie, ce-ai înnebunit? Ce-ai făcut cu gardul, cum ai permis să ajungă în halul ăsta? Și au dreptate, pentru că au muncit!»“ - ne-a mai spus pre-ședinta asociației.Asociația, ignorată!Mai mult, femeia susține că deși la schimbarea destinației unui spațiu din bloc legea obligă să se ceară acordul asociației și să i se prezinte o serie de acte, acest lucru nu s-a întâmplat: „Asociația a fost ignorată. Întâi s-au apucat să renoveze, să aranjeze și abia după scandalul cu gardul au venit să ceară și acordul asociației”. Președinta asociației susține că, în afara unei singure persoane, ceilalți proprietari nu sunt de acord ca la parterul blocului să se deschidă o unitate cu profil coafură, din pricina experiențelor trecute, când conductele au fost înfundate cu păr, dar și a altor necazuri pe care le-au avut la plata utilităților comune.Peste primărie nu se trece!Ing. George Coman, șeful Serviciului Spații Verzi din cadrul Primăriei Constanța cunoștea situația: „Am văzut că s-a tăiat, dar nu am detalii. Doamna a sesizat către noi… A fost un gard mare, pe care l-au scurtat nepotrivit, nu știu în ce condiții, acum nu arată bine... “. Apoi, ne-a explicat că pentru tăieri de acest gen, chiar și pe spațiile aflate în administrarea asociațiilor de proprietari, cum este cel de față, este nevoie de acordul acestui serviciu din primărie, atâta vreme cât e vorba de domeniul public. Procedura e simplă: se face o cerere scrisă către Serviciul Spații Verzi, foarte bine argumentată: „De regulă, noi gândim aceste programe, când se plan-tează, când se scoate ceva, primăvara sau toamna. Asociația poate să facă o cerere să reparăm ce se mai poate. Există o limită de înălțime la gardul viu, în funcție de specie, care oscilează între 1,2 și 1,4 metri”.De asemenea, șeful Spațiilor Verzi precizează că atunci când se întâmplă astfel de lucruri, în primul rând trebuie sesizată Poliția locală.Nu înțelege de ce au degenerat lucrurile!Alexandra Cojocaru, una dintre asociatele firmei care ar urma să se deschidă la parterul blocului, a confirmat că lucrurile au degenerat în relația cu asociația de locatari: „Sunt tânără, vremurile sunt dificile, eu am vrut să-mi văd de activitatea mea și nu e posibil din cauza doamnei președinte. Nu am nicio legătură cu tăierea gardului, când am ajuns eu, deja se tăia… Mă mir de ce atunci când a căzut un copac putred în grădină n-au spus că e vina noastră! Eu respect vârsta, dar nici chiar așa!”. Mai mult, tânăra este dezamăgită că deși are dosarul complet și toate actele în regulă, din cauza conflictului iscat nu poate începe activitatea.