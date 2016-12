Scandal monstru în bloc, de ani de zile

Locatarii unui bloc duc o viață de coșmar de câțiva ani, din cauza unui câine uriaș, de peste o sută de kilograme, care, lăsat singur în apartament, „urlă ca un lup”. Specialiștii spun că antidotul în astfel de situații, dealtfel numeroase în Constanța, îl constituie dispozitivele antilătrat, care se pot comanda pe internet.În cazul în care câinele ales ajunge să se simtă prizonier în apartament și latră indiferent de situație sau de oră, stăpânul ar trebui să ia măsuri, căci a plăti amenzi pentru tulburarea liniștii publice, a te certa non-stop cu vecinii și a le face viața un calvar, nu este, nici pe departe, o soluție. În realitate, mulți dintre cei care cresc animale gălăgioase și greu adaptabile la traiul în spații restrânse (am primit la redacție nenumărate reclamații pe această temă), s-ar părea că o fac… după ureche și nu le pasă de suferința vecinilor. Cel puțin aceasta este și concluzia locatarilor blocului 25 din Aleea Mărgăritarelor nr. 5, Constanța, care, de ani de zile, suportă cu stoicism lătratul unui câine blănos, uriaș, de peste o sută de kilograme. Din capul locului, oamenii au dorit să precizeze că și ei iubesc animalele, însă un apartament de bloc nu li se pare locul ideal pentru animale de un asemenea calibru: „Mai sunt două familii în bloc care cresc câini, dar sunt micuți și liniștiți, nu ne deranjează în niciun fel. Ce se întâmplă cu acest câine mare e ceva de groază, toată ziua se plimbă cu lanțul prin apartament, urlă ca un lup, probabil de plictiseală. Stăpânii se întorc seara târziu. I-am rugat de multe ori să ne scutească de chinul ăsta, dar nu ne putem înțelege. S-a luat de ei șeful de scară, dar s-a lăsat cu scandal monstru. A venit și poliția, i-a amendat, însă calvarul continuă!”. Nu renunțarea la câine este soluția!Aproape toți cei care se confruntă cu asemenea probleme pornesc de la premisa că proprietarul trebuie să renunțe la câine, altă soluție nu iau în calcul. Total fals, precizează Murat Ziadin, instructor-dresor al Asociației Chinologice din Constanța și vicepreședinte al Clubului de dresaj din România. Având în vedere că persoana care se hotărăște să achiziționeze un animal de companie o face, în covârșitoarea majoritate a cazurilor, din dragoste pentru animalul respectiv, a-i cere să renunțe la compania acestuia este ceva de neacceptat, aproape imposibil de transpus în practică. Or, cei care au animale în preajmă știu și care sunt motivele ce duc la atașarea extremă a stăpânului de animalul său, și de ce sunt capabili să suporte multe din partea prietenului necuvântător, numai să-l aibă în preajmă. Rămân însă câteva întrebări: E corect ca din cauza unor animale care nu se pretează la traiul de la bloc să sufere toți locatarii, iar scandalurile pe această temă să nu se mai termine? E benefic pentru acei oameni să ceară mereu sprijinul poliției, și, în ciuda scandalurilor, problema să rămână în continuare nerezolvată? Categoric, toată această atmosferă încărcată ar putea fi detensionată dacă stăpânii animalelor ar fi mai responsabili. Iar dacă nu au soluții la îndemână, nimeni nu-i oprește să ceară sprijinul unei asociații chinologice, așa cum am făcut-o și noi.Soluția: dispozitivele antilătratSă chemi toată ziua poliția, să faci scandal, nu numai că nu este o plăcere pentru nimeni, dar n-ar trebui să fie nici măcar o încercare de rezolvare a problemei. Totul, din cauză că astfel de situații, din păcate foarte răspândite prin blocurile orașului, pot fi rezolvate și civilizat, dacă stăpânul animalului își tratează vecinii cu respect. Iar pentru asta, Ziadin Murat, ca specialist, recomandă achiziționarea unor dispozitive antilătrat, al căror scop este de a opri patrupedul să mai latre: „Sunt ca o zgardă, care oprește câinele să mai latre. Există și dispozitive cu senzori care se așează pe masă și când câinele începe să latre, se declanșează imediat un semnal acustic, iar animalul tace brusc. Deci soluții sunt, problemele țin de faptul că mulți oameni își cumpără câini fără să-și asume și responsabilitățile, care nu sunt puține. E falsă și ideea că dacă ții toată ziua câinele singur în casă acesta are de suferit. Dacă un câine este plimbat dimineața și seara câte o oră (nu doar scos afară cu scopul de a-și face nevoile fiziologice), nu va fi supărat că e lăsat singur. Nu-ți cumperi un câine ca să-ți fie ție bine, iar vecinii să ducă o viață de coșmar! Nici legea nu permite să tulburi liniștea aproapelui!”.Ziadin Murat ne-a mai spus că există câteva rase care nu se pretează pentru apartament, respectiv câini foarte mari și foarte blănoși. Din păcate, nu i-am putut furniza mai multe detalii despre animal, căci n-am reușit să-i contactăm stăpânii. Locatarii speră însă ca aceștia să țină cont de recomandarea specialistului, astfel încât calvarul lor să ia sfârșit.