Scandal între fraţi, din cauza unei moşteniri

Scandal între frați, din cauza unei moșteniri

Acuză autoritățile locale că nu se implică suficient pentru a-i pune la punct fratele agresiv: „Nu știu, parcă așteaptă să mă omoare în casă!”În replică, autoritățile din Topraisar susțin că au încercat de nenumărate ori să aplaneze conflictele dintre cei doi frați, dar că situația este fără ieșire până la rezolvarea dosarului de moștenire aflat pe rolul instanței.Trăim într-o lume a conflictelor de toate felurile, între popoare, între etnii, între colegii de muncă, între politicieni etc. Când este vorba însă despre neînțelegeri pe altarul familiei, lucrurile devin dureroase. Iar când, de exemplu, frații nu mai sunt la vârsta la care să se certe pe o jucărie sau o bucată de ciocolată, deja gluma se îngroașă. Și mai grav este că mulți dintre cei care se ceartă sau se bat în sânul propriei familii nu par dispuși să cedeze, în schimb, pun non-stop pe jar autoritățile. Mai mult, le impută și neputința de a le aduce liniștea în casă. Se creează astfel un cerc vicios, din care, uneori, chiar nu se poate ieși.Într-o asemenea situație par a se afla și doi frați din Topraisar. Silvia Manolache își acuză fratele că s-a retras, recent, în casa părintească din localitate, în care ea locuiește de peste 30 de ani, doar cu scopul de a o determina să-și ia lumea în cap, pentru ca toate bunurile să-i rămână lui. Iar pentru finalizarea acestui plan a ales să-și agreseze sora, atât psihic, cât și fizic: „Eu locuiesc în casa părinților mei dintotdeauna, iar el a venit acum peste mine, să-și ceară dreptul. Și-a scos invidia la înaintare… Avem un dosar de moștenire în instanță, nu înțeleg de ce nu așteaptă verdictul, pentru ca apoi să știm ce avem de făcut fiecare. Nu, el crede că dacă mă lovește cu toporul, cu ce nimerește, dacă-și pune soția și cei doi copii să se poarte urât cu mine, să mă jignească, o să plec unde-oi vedea cu ochii. Plus că a cășunat pe câinii din curte, n-are pic de suflet. Ce să le fac, să-i omor? Poliția vine, pleacă, dă amenzi, nu rezolvă nimic… Așteaptă să mă omoare? Am cerut ajutor și de la primărie, nimic… Cine să mă ajute, dacă nu autoritățile din localitate? Nu am o zi liniștită de la Dumnezeu!”Niciunul nu cedeazăMarian Cupeș, lucrător de proximitate în zona Topraisar, ne-a spus, cu mâhnire, că nu înțelege de ce se arată cu degetul spre poliție și primărie, din moment ce autoritățile (puse permanent pe jar…), au făcut tot ceea ce este legal și omenește posibil pentru ca apele între frații Manolache să se limpezească. Din păcate, nici amenzile aplicate ambelor părți, nici procesele penale deschise pentru acte de violență nu au făcut posibil acest lucru: „Știm că e rolul nostru să intervenim, să verificăm, să mediem conflictele, ca să fie liniște în sânul comunității. Din păcate, acești frați sunt într-o situație conflictuală permanentă. Niciunul nu cedează. Avem zeci de petiții, le-am dat amenzi și lui și ei. Plus că femeia are și o bătrânică în îngrijire, și o grămadă de câini în curte, iubește animalele. Amândoi sunt vinovați și se pare că nu sunt dispuși să se potolească până când instanța nu le delimitează teritoriul”.„Am dus câinii la adăpost, poate se potolesc!“Din cauză că și primăria a fost bombardată cu reclamații, primarul localității, Gheorghe Stelian, i-a chemat pe cei doi frați la mediere, i-a pus față-n față, dar se pare că sunt două… pietre la fel de tari. Le-a explicat că dacă nu-și pot împărți, amiabil, locuința părintească, să aibă răbdarea până la pronunțarea instanței. Referitor la pasiunea femeii pentru creșterea câinilor, datorită faptului că nu avea condițiile necesare, primarul a solicitat sprijinul Direcției Sanitar Veterinare pentru ducerea câinilor la un adăpost specializat: „Poate că acum să se mai potolească, după ce s-a rezolvat treaba cu câinii. O înțeleg că iubește animalele, de aceea, după ce-și termină procesul de partaj, i-am promis că o să găsesc un ONG, care s-o ajute în limita legii cu câteva cuști, unde să-și țină câinii în curte. Noi vrem să fie bine pentru toți localnicii, important este ca și ei să ne ajute!”.Dezamăgit, primarul localității ne-a mai spus că au mai fost situații conflictuale între cetățenii din Topraisar, însă niciuna la această dimensiune.