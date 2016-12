Sănătatea angajaţilor - ultima grijă a multor patroni

Sănătatea angajaților - ultima grijă a multor patroni

Miercuri, 05 Noiembrie 2008.

Studiile arată că nici chiar după integrarea în Uniunea Europeană, cei mai mulți agenți economici nu înțeleg (sau nu-i interesează) importanța resursei umane, cum se întâmpla și în alte țări din Europa, însă în urmă cu mulți ani. Că lucrurile stau așa o demonstrează faptul că mulți patroni rup cu greu bani din buget, fie pentru instruirea salariaților, fie pentru sănătatea lor. După ce, în ultima perioadă, au fost înregistrate 15.300 de cazuri de pneumonie, iar șapte persoane au decedat, autoritățile recomandă românilor să se vaccineze contra gripei. Mai mult, subsecretarul de stat pentru medicina de urgență din cadrul Ministerului Sănătății, Raed Arafat, a sugerat firmelor să recurgă la vaccinarea angajaților, o metodă ideală pentru reducerea numărului de zile de concediu medical. Cititorii salută această propunere, dar au mari îndoieli că va fi luată în calcul. „Să se rezolve prin contractul colectiv de muncă!” „Eu sunt angajată la o firmă profitabilă, însă patronul e în stare să ne urmărească și de câte ori tragem apa la toaletă, așa de zgârcit este. În afara bonurilor de masă, pe care le-am primit cu mari chinuri, alte prime nu vedem de la el. Ca să se răzbune pe el că nici salariile nu sunt ca lumea, mulți salariați au inventat tot felul de metode ca să fure din firmă. După ce l-am văzut la televizor pe domnul Arafat recomandând firmelor să suporte din banii lor vaccinarea angajaților, i-am spus și lui. S-a uitat ironic la noi și ne-a întrebat câți am făcut gripă anul trecut? «Sau credeți că pe criza asta îmi permit să arunc banii pe fereastră? Dacă ar fi după voi, ar trebui să vă dau bani și pentru prezervative!»“ (Ioana, 51 ani, din Lazu). Cititoarea noastră consideră că sugestia doctorului Raed Arafat ar trebui introdusă în contractul colectiv de muncă la nivel național, astfel încât firmele să aibă obligații clare privind protejarea sănătății salariaților, chiar și cu vaccinurile cele mai importante. Presa și societatea civilă să se implice „Este o idee foarte bună, care ar putea fi prelucrată și de presă, și de societatea civilă. Cine știe, poate că de rușine o să prindă și la patronii care-și mănâncă de sub unghii. Din păcate, nu-și dau seama cât de importantă este calitatea resursei umane” - Valeriu Popa, 46 ani. „Medicina muncii să rezolve!” „Ar fi bine ca în programul de medicina muncii, firmele să prindă și vaccinările cele mai importante. Este adevărat că mulți oameni nu-și permit acest lux, dar la fel de mulți sunt și cei care nu se vaccinează din neglijență. Dar, dacă ar fi o obligație, n-ar scăpa nimeni. Și nici nu cred că e un capăt de țară pentru nici o firmă, oricât de puțin profit ar avea” - Gabriela Ignat, 39 ani. Completarea programului național de sănătate „De ce nu-i recomandă domnul Raed Arafat ministrului Nicolaescu să bage vaccinările obligatorii în programul de sănătate?” - de la un mic patron, sufocat de taxele și impozitele lui Mazăre. Vaccinarea gratuită - „o gogoriță” „Să-mi dea mie scris toți doctorii de familie că au doze de vaccin antigripal pentru toate persoanele din evidența lor care au acest drept! Când am dus-o la vaccinat pe maică-mea, care are 74 de ani și diabet, doctorița de familie și-a cerut scuze că i s-au terminat dozele”- D. Florescu, 54 ani. De ce să ne furăm singuri căciula? Marian Gabor (36 de ani, din Constanța), consideră că atâta vreme cât... sănătatea angajaților va fi percepută de patroni ca o cheltuială inutilă, nicidecum ca o investiție, „oamenii vor lua concedii medicale la greu și vor cheltui bani, fie ei și din bugetul Casei de Asigurări de Sănătate, bani care ar putea fi folosiți pentru cazuri mai complicate. Că doar știm foarte bine că poporul român este un popor bolnav. Este o cheltuială modestă, pe care am convingerea că orice firmă, cât de mică, și-o poate permite. Și, în general, ar trebui făcut ceva ca patronii să se mai gândească și la sănătatea angajaților. La mine la firmă, de exemplu, dacă își iei concediu medical, imediat ești pus pe lista neagră!” – anonim.