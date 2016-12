Salariaţii, „invitaţi“ să dea pe la medic

Salariații, „invitați“ să dea pe la medic

„Doar ce mi-am făcut analizele medicale. Am spus la firmă, le-am arătat și rezultatele, dar cu toate astea mă obligă să fac analize și pe medicina muncii, cam aceleași. Nu sunt de acord să dau din nou sânge și, plus de asta, am rețineri când se fac chestii din astea la grămadă… Numai eu simt când trebuie să dau pe la medic, nu aștept invitație. La angajare am făcut toate analizele, acum nu mai am încredere, Sunt obligat să mă supun?” - întreabă Ion G.v v vEste adevărat că au existat unele situații prin care anumite laboratoare medicale au fost arătate, public, cu degetul, că nu ar proceda corect la efectuarea analizelor medicale. Dar tot public s-au menționat și cum au fost trase la răspundere și ce sancțiuni au suportat. Pe de altă parte, fiecare este liber să creadă ce vrea, numai că legislația privind medicina muncii obligă ca o persoană angajată cu contract de muncă, indiferent de domeniul în care activează, să se supună unui control medical periodic cel puțin o dată pe an, ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică. Control care, de altfel, a fost gândit în interesul salariatului, pentru că scopul acestuia nu este altul decât prevenirea accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, dar și descoperirea în fază incipientă a unor afecțiuni, mai mult sau mai puțin grave, care pot să apară drept consecință a condițiilor respective de muncă. Tocmai de aceea, acest gen de consultații este complex, în măsură să depisteze și riscurile de îmbolnăvire la locul de muncă. Mai mult, lucrurile nu se opresc aici, întrucât salariaților depistați cu anumite probleme li se va monitoriza starea de sănătate în continuare și, în funcție de situație, se vor prezenta la consultații ori de câte ori medicii vor considera că este necesar.Important! Astfel de consultații trebuie să se facă de către medici specializați în medicina muncii.