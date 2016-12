Salariat la 15 ani

„Mă interesează să știu exact dacă un băiat în vârstă de 15 ani și opt luni dintr-o familie nevoiașă are dreptul să muncească, dar nu la negru – că așa muncesc mulți, se știe chestia asta. Să aibă contract de muncă, plus toate drepturile. Am un nepot în situația asta, i-am găsit ceva de muncă printr-un anunț de presă, dar mi s-a spus că legea nu le dă voie să facă contracte la copii sub 18 ani. Dar eu știu cazuri care muncesc legal și la 16 ani!” (Lucreția Dimu).v v vPersoana fizică dobândeste capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani, potrivit legislației în vigoare. După cum ne-a explicat Mihaela Crivea, specialist în probleme de muncă, contractul de muncă în calitate de salariat poate fi încheiat și la împlinirea vârstei de 15 ani, însă numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali și doar pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.Atenție, însă, încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este strict interzisă.Alte restricțiiCât privește încadrarea în muncă în locuri grele, vătămătoare sau periculoase, aceasta nu este permisă la 15 ani, ci doar după majorat. În plus, aceste locuri de muncă sunt cele stabilite clar de Guvern.De asemenea, este interzisă și încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei activități ilicite ori imorale.