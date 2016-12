„Să zică mersi că nu l-am dat pe mâna poliţiei!“

SEMNALE

„Să zică mersi că nu l-am dat pe mâna poliției!“

Susține că a făcut o lucrare de 5.300 lei în vara lui 2010 și că, până acum, a primit doar un avans de 500 lei. Clientul neagă acuzațiile, precizând că a plătit lucrarea, dar că i s-au sustras documentele doveditoare de la sediul firmei, suspectul fiind chiar cel care invocă neplata lucrării. „Mă cheamă M. Gheorghiu, sunt din Constanța, am 51 de ani și aș vrea să vă spun ce am pățit. Nu sunt omul care să se plângă, dar cred că e bine să scrieți ca să nu mai lucreze nimeni pe încredere nici pentru cunoscuți sau prieteni, cum am făcut eu toată viața. În ziua de azi, s-a dus cu onoarea. Am fost sunat pe12 august 2010 de un cunoscut să fac glafuri din marmură și uși din termopan pe interior la sediul care adăpostește firma lui. Îl cunosc de mult și n-am făcut nicio hârtie cu el, dar m-am înțeles pentru suma de 5.300 lei per total. Am început lucrarea cu un băiat, apoi alți doi și am primit un avans de 500 lei, restul de bani îi încasam când terminam lucrarea. Dar, a doua zi de la terminarea lucrării, a început coșmarul meu, proprietarul clă- dirii m-a făcut hoț și nu a mai vrut să-mi plătească diferența. Spune tuturor că intram în firmă ca în casa mea și i-am furat factura prin care el mi-a plătit lucrarea, dar și materiale de construcție din curte. Cum puteam eu sau ceilalți meșteri să furăm dintr-o clădire păzită de Poliția Comunitară, un loc unde lucrau zeci de oameni? Nu știu ce s-a întâmplat de a întors-o așa de urât și mai ales de ce mă amenință cu poliția? Sunt dator să-i plătesc pe meșterii care m-au ajutat la lucrare și, din cauza supărării, am început să iau câte patru tipuri de pastile, fiind cardiac și bolnav de astm bronșic. Noi cu amenințările, iar el cu banii în buzunar și cu lucrarea făcută! Sunt abonat la ziarul «Cuget Liber» și îmi pun nădejdea că mă puteți ajuta să-mi iau banii munciți, care îmi trebuie pentru medicamente. Vă mulțumesc, cu stimă!”. „E un mincinos, i-am plătit factura!“ „Eu i-am dat toți banii, copie după factură, nu e treaba mea ce a făcut el cu banii și hârtiile sau de ce nu și-a plătit oamenii sau medicamentele! Să zică mersi că nu l-am dat pe mâna poliției!” - ne-a spus, vădit iritat, A. Stupea, beneficiarul lucrării, care a ținut să adauge că nu are nimic a-i imputa din punct de vedere al calității lucrării: „El, ca meșter, e foarte bun; ca om, are probleme, intra în birourile mele ca la el acasă, ne cunoaștem, n-avea cine altcineva să sustragă factura. Eu nu sunt dispus să răspund pentru ce au făcut alții, eu fac producție, nu mă ocup de prostii. Să se ducă la Poliție, la Parchet, unde vrea, dar pe mine să mă lase în pace. Înțeleg că are probleme financiare, dar nici chiar așa!”. Instituții precum ITM și Poliția atrag atenția, pe toate căile posibile, că, mai ales în vremuri de criză, țepele sunt ceva la ordinea zilei. Așadar, dacă nu vreți să fluierați a pagubă, nu vă faceți singuri rău, bazându-vă pe prietenie sau… sentimente în relațiile de afaceri și ocoliți cât puteți munca în afara cadrului legal, chiar dacă, la un moment dat, vi se pare o formulă profitabilă. Iar atunci când vă angajați într-o lucrare mizând pe buna credință a partenerului, pentru ca apoi să vă considerați păcăliți, sesizați de urgență instituțiile statului, în măsură să scoată adevărul la lumină.