„Să vină şmecherii să trăiască în dezastrul în care trăim noi de ani de zile!“

VOX POPULI

„Să vină șmecherii să trăiască în dezastrul în care trăim noi de ani de zile!“

Locatarii blocului 33 din strada Delavrancea nr. 76, Constanța, susțin că în zonă „se excavează de cel puțin trei ori pe an în același loc și nimeni nu ne spune ce țevi vor să schimbe”. În replică, RADET precizează că în fiecare an, în perioada de vară, își desfășoară lucrările anuale de revizii, reparații și întreținere a sistemului de termoficare aflat în administrarea sa, iar RAJA susține că, în prezent, nu desfășoară nicio lucrare în acest perimetru. „Noi, locatarii blocului 33, din strada Delavrancea nr. 76, avem o mare problemă: cei de la RADET, probabil și RAJA, de cel puțin trei ori pe an, vin și sapă în această zonă. De ani de zile perpetuează acest fenomen. Dacă ar fi să se facă o lucrare, nu înțelegem de ce nu se face o dată și bine? Am vorbit cu cei din echipă, care dau vina pe materiale, că ar fi proaste. Mai mult, ne-au spus că n-au ce să facă, trebuie să aibă și ei niște activități ca să-și ia salariul. Practic, un circ! Dar pentru noi e un calvar. Trotuarele sunt distruse, iar când plouă, înotăm în noroaie. Vara, nu poți să deschizi un geam, că e numai praf. Degeaba centrul e asfaltat, dacă noi trăim în condițiile astea. Ne-am hotărât cu toții, cei afectați de situația asta interminabilă, să nu mai plătim niciun fel de taxe. Le-am zis la muncitori, mai în glumă, mai în serios, să schimbe și ei locul, dar ne-au răspuns că acolo le zice directorul să sape. Se sapă, au mutat niște dale, și nimeni nu ne spune ce țevi vor să schimbe. Sunt zile în care nu lucrează decât jumătate de oră sau stau degeaba. Și RADET și RAJA au țevi acolo. Dacă era vreun șmecher din oraș, sigur nu se întâmpla asta. Când plouă, ca să intrăm în scara blocului, suntem nevoiți să ne punem pungi de plastic peste pantofi. Vă întrebați ce se întâmplă cu cei care au copiii în cărucioare? Practic, acolo se dă pământul afară și nu se schimbă nimic. Cuget Liber, sunteți singurii care ne puteți salva din mocirla asta! Vă rugăm să ne ajutați! Atașate la acest mesaj veți găsi fotografii ce ilustrează dezastrul în care trăim de zeci și zeci de ani de zile și care se pare că nu se va sfârși niciodată. Mii de mulțu-miri, L. Popa, în numele locatarilor blocului 33, Delavrancea 76!". Locuitorii acestei zone ne-au mai rugat să le reamintim aleșilor locali că și ei sunt plătitori de impozite și își cer dreptul la trotuare, spații de parcare și să nu mai fie nevoiți să înoate prin noroaie, praf și mizerie. v v v Potrivit Biroului de Comunicare al RADET, ca în fiecare an, în perioada de vară, RADET Constanța își desfășoară lucrările anuale de revizii, reparații și întreținere a sistemului de termoficare aflat în administrarea sa, plan în care sunt incluse și cele două canale termice aflate pe str. B. Șt. Delavrancea. Lucrarea este amplă și necesită schimbarea întregii rețele de apă caldă de consum, recirculare și încălzire ce deservește punctul termic 177. Primul canal a fost deja schimbat în întregime, în prezent lucrându-se la cel de-al doilea canal, care este poziționat paralel cu primul. „Intervențiile nu afectează locatarii zonei, decât prin disconfortul creat” - se mai spune în răspunsul primit din partea RADET, regie care îi asigură pe locuitorii zonei că în cadrul organizării de șantier s-au luat toate măsurile astfel încât traficul pietonal să nu fie restricționat, montându-se căi de acces și pasarele: „Dacă există familii care se consideră direct afectate de intervențiile noastre, vă rugăm să le transmiteți acestora că pot sesiza orice inconvenient la Biroul de Comunicare RADET, tel. 0341/ 461.220 și/sau la Dispeceratul Central 0241/616.792". RAJA nu e prezentă pe șantier Irina Oprea, purtător de cuvânt al RAJA, ne-a spus că, în prezent, regia pe care o reprezintă nu execută nicio lucrare în această zonă.