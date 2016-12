„Să ne înveţe Mazăre cum să ieşim din iarnă!“

„Să ne învețe Mazăre cum să ieșim din iarnă!“

După cum decurg lucrurile, este evident că în lunile care urmează, cea mai mare apăsare a celor racordați la sistemul centralizat de încălzire va fi plata căldurii, Margareta Damian fiind una dintre persoanele care și-ar putea aroga locul întâi pe această listă. Femeia ne-a spus că, după grele încercări, a reușit să se debran-șeze: „Decât să plătesc și în iarna asta 900 de lei pe lună la întreținere, ca anul trecut, m-am debranșat, am zis că prefer să mă încălzesc la aragaz. Îmi permit să mai stau și în frig pentru că n-am copii, ziua sunt la muncă, și soțul la fel, ne descurcăm. Problema e că am doi copii care, la rândul lor au copii mici și nu-și permit să facă frigul în apartamente. Nici măcar n-au depus cerere pentru debranșare, din cauză că nimeni din bloc nu agrea formula asta. Dacă stai la bloc, trebuie să te supui majorității. Problema e cu gigacaloria, e prea mare și cred că primarul, care acum are guvernul de partea lui, nu se mai poate plânge scoțân-du-l la înaintare pe eternul Boc, nu dă semne că vrea să mai taie din preț”.Să ne dea primarul alternative!Cum în situația copiilor săi sunt majoritatea familiilor abonate la RADET, cititoarea noastră crede că societatea civilă ar trebui să se implice, în perioada următoare, strict în această problemă. Cum aprecia-ză că de la primărie vin toate neca-zurile, crede că oamenii care-și fac griji că nu vor putea suporta facturile la întreținere ar trebui să-l convoace pe primarul Constanței la o adunare generală, într-una din sălile Casei de Cultură a Sindicatelor, în care edilul șef să le explice, pe bune, alături de specialiști care stăpânesc problema, cum să se descurce din-tr-un venit de 2000 de lei pe lună, astfel încât să nu acumuleze restanțe la întreținere, o familie cu doi copii? „Nu o spun cu ton ze-flemitor, vorbesc foarte serios, nu toți ne pricepem să ieșim din situații dificile. Domnul primar ne datorează niște lecții de viață, de-aia l-am ales, ca să ne fie mai bine! Măcar să ne răspundă ce părere are de sugestia mea! Nu cer decât să ne învețe Mazăre cum să ieșim din iarnă, doar are atâta experiență în administrație!”.