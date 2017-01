„Să ne amprenteze pe toţi, ca să fie omul în siguranţă în ţara lui!”

Vocea constănțeanului

„Să ne amprenteze pe toți, ca să fie omul în siguranță în țara lui!”

Ştire online publicată Vineri, 24 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Despre minori abia intrați în adolescență, care au terorizat orașul cu furturi, tâlhării, tentative de omor și chiar crime, cititorii noștri au tot aflat din mass-media constănțeană și nu numai. Chiar dacă ideea lor poate fi catalogată „jignitoare pentru oamenii cinstiți”, un grup de cititori propune instituțiilor abilitate, de multe ori depășite de situație, să recurgă „la amprentarea tuturor cetățenilor români cu vârsta peste 14 ani, indiferent de etnie, ca să nu se spună că este discriminare, pentru identificarea mai rapidă a hoților!”. Cine fură azi un ou… Olga Trăistaru, 39 ani, din Constanța, este abonată la ziarul nostru de câțiva ani pentru că îl consideră interesant. Ieri, de exemplu, i-a atras atenția articolul de pe ultima pagină, „în care scriați că tinerii tâlhari care atacau femei pe stradă vor fi cercetați în stare de libertate. Primul impuls a fost de indignare maximă față de judecătorii care au luat decizia asta, mai ales că chiar mie mi-a fost smuls lanțul de la gât, astă vară, în Satul de Vacanță, probabil autori fiind chiar doi din acești tineri, nu știu, că nici măcar n-am avut timp să le văd fețele, așa de iuți au fost (iar la poliție mi s-au cerut semnalmentele hoților!). Pentru că poliția n-a putut să mă ajute să-mi recuperez bunurile, părerea mea este că ar trebui ca toți cetățenii peste 14 ani să fim amprentați. De ce să ne deranjeze treaba asta, dacă suntem oameni cinstiți? La câți hoți există în țara asta, foarte mulți minori sau tineri, cred că trebuie luată o măsură de forță, corectă, după mine. Ce vină am eu să rămân cu sechele de pe urma tâlharilor? Dacă poliția putea să prindă toți hoții, era altceva! Dar așa, tâlharii sunt stimulați să fure, de la ou, la bou, vorba proverbului, chiar de autorități!”. „Judecătorii încurajează hoția la tineri?” „Iarna trecută, chiar dimineața, în jurul orei 07,15, când mergeam la muncă, un tânăr m-a întrebat cât e ceasul. În timp ce eu încercam… să ajung la ceas (eram gros îmbrăcată), el mi-a smuls rapid poșeta și a dispărut. Erau câțiva trecători în zonă și cu toate că am țipat cât am putut, fiecare și-a văzut de treaba lui. M-am dus rapid la poliție și am reclamat, dar nici în ziua de azi nu mi-am recuperat, nici actele, nici banii, nici telefonul mobil sau aparatul de fotografiat. Cu o așa experiență la activ, citesc tot ce se scrie în ziare pe tema asta, ca să mă protejez, iar ceea ce am aflat din ziarul dumneavoastră de ieri m-a îngrozit: nu este normal ca hoții și tâlharii recidiviști să primească clemență din partea judecătorilor, cu atât mai mult dacă sunt tineri, pentru că nu trebuie încurajați în hoții! Iar cei până în 18 ani ar trebui duși urgent la școala de corecție! Iar dacă se ocolește închisoarea, foarte bine ar fi să ne amprenteze pe toți, ca să nu scape nici un hoț de pușcărie!” - M. Moroianu, 47 ani, din Constanța. Se impun măsuri de forță! „Eu sunt profesoară pensionară și locuiesc singură, la casă, în cartierul Coiciu. Pe data de 11 iu-nie stăteam la poartă cu o vecină, pe o bancă. Au venit doi tineri, nu cred că aveau 18 ani, ne-au spus respectuos sărut mâna, apoi ne-au întrebat de nu știu ce firmă. Câinele era în poartă și au intrat un pic în curte să se joace cu el. Probabil că atunci au inspectat zona. Pe la ora 16,00, aceeași vecină i-a văzut ieșind de la mine din curte, fără să-i treacă prin minte că au intrat în casă pe geamul deschis și mi-au furat 11 milioane de lei vechi, un lănțișor cu cruciuliță, amintire de la mama, un aparat de fotografiat, un telefon mobil și o cuvertură din mătase. Am reclamat la poliție, mai ales că le-am putut spune cum arată, însă nu m-a chemat nimeni ca să-mi dea înapoi lucrurile furate nici până astăzi. Sunt abonată la ziarul dumneavoastră și am citit că judecătorii au fost înțelegători cu tinerii care tâlhăreau femei pe stradă. Am lucrat toată viața mea cu tineri și nu aș fi niciodată împotriva lor. Totuși, dacă ei chiar nu se pot opri din tâlhării, ar trebui s-o facă instituțiile statului, fără să închidă ochii la așa ceva. Vă spun eu că aveam și elevi care furau de la colegi ce găseau mai de preț, dar nu erau reclamați din milă pentru tinerețea lor. Eu cred că în astfel de situații clemența încurajează infracțiunile și nu ar fi cazul! Dacă arestarea nu este cea mai potrivită măsură, de ce nu se încearcă amprentarea tuturor cetățenilor, pentru identificarea hoților? Cred că numai cei cărora le place pușcăria vor mai fura sau tâlhări! Să se facă o dezbatere publică pe tema asta!” - R. Popa, 64 ani, din Constanța.