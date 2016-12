„Să mă logodesc la Starea Civilă? Hai că-i tare!“

Noul Cod Civil, care va intra în vigoare la 1 octombrie a.c., aduce o serie de reglementări care protejează în special familia, capitolul dedicat „Logodnei” fiind considerat o noutate absolută.Referitor la oficializarea logod-nei, Rodica Crăciun, șefa Servi-ciului de Stare Civilă Constanța, nu deține informații, până în mo-mentul de față, precum că aceas-ta se va face la un asemenea nivel.„Nu mi-a dat siguranță căsătoria și o să-mi dea logodna?”„Sunt într-o mare încurcătură. Am fost căsătorită o dată, știu cum e. După felul brutal cum am fost tratată ca nevastă mi-am jurat că nu o să mă mai mărit niciodată cu acte! Ca să nu mai spun ce bâlci a fost cu partajul, nici acum, după patru ani de la divorț, nu mi-a dat toate lucrurile. Sunt la prima relație după divorț, băiatul a înțeles că n-o să-l duc niciodată la Starea Civilă, dar familia e cu gura pe el. M-a rugat măcar să ne logodim, că e presiune mare pe el, chit că rămânem logodiți pe viață, că el vrea și copii cu mine și nu-l deranjează să trăim așa până la bătrânețe. Ce, nu s-a mai văzut? Doar Dan Bitman e de ani în situația asta și mai are și trei copii! Ca să mă convingă, mi-a zis că logodna ar fi obligatorie prin lege, ca să dea ceva siguranță într-o relație. Nu mi-a dat siguranță căsătoria și o să-mi dea logodna? Vă dați seama că din discuțiile astea ne-am despărțit, mă toca non-stop. Eu n-am auzit așa ceva, nici apropiații mei și nici nu cred în ideea asta. Ce rost și-ar avea o logodnă? Sau la noi se fac legi comice și eu n-am știut? Să mă logodesc la Starea Civilă? Hai că-i tare!” (Maria Cernița, 37 ani).Logodna nu va fi obligatorieDin punct de vedere sociologic, la români, logodna este un eveniment la fel de important ca și cununia religioasă, fiind considerat un lucru frumos, normal, premer-gător unirii definitive, care mai are destui adepți. În accepțiunea modernă a noțiunii, însă, lucrurile se schimbă, căci promisiunile de căsătorie sunt dublate de con-viețuirea viitorilor soți într-un fel de „căsătorie de probă”. Mariana Tudor, ca specialist în drept civil, ne-a confirmat că noul Cod Civil, care va intra în vigoare în toamna acestui an, și-a propus să-i trateze la fel de atent atât pe cei care aleg calea divorțului, cât și a ruperii abuzive, unilaterale, a logodnei. Astfel, conform noului Cod Civil, logodna, ca o promisiune în vede-rea căsătoriei, va putea fi de-monstrată prin orice mijloc de probă. Scopul reglementării vizea-ză atât responsabilizarea partene-rilor, cât și posibilitatea ca acela din a cărui vină a fost ruptă logodna să fie condamnat de instanță la daune interese, cu condiția de a se dovedi că desfacerea logodnei i-a cauzat celuilalt logodnic un anume prejudiciu. De asemenea, dacă ruperea logodnei a fost bruscă, darurile pot fi păstrate cu titlu compensatoriu, în contul despăgu-birilor viitoare. De reținut că, din toamnă, logodna nu va fi un pas obligatoriu, nu trebuie oficializată la notariat, iar cuplurile nu vor fi obligate să se căsătorească după ce s-au logodit. „Subiectul este mai amplu, dar sper că cititoarea dum-neavoastră a aflat ce-o inte-resează!” - a conchis specia-lista.