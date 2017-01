„Să inventez când a murit tata chiar nu pot!“

Declararea judecătorească a decesului unei persoane dispărute trebuie să fie precedată de declararea judecătorească a dispariției acesteia. Hotărârea dispariției se pronunță de instanță numai dacă persoana dispărută lipsește de la domiciliul său și dacă a trecut un an de la data ultimelor știri din care rezultă că era în viață. Pe de altă parte, pentru declararea judecătorească a morții este nevoie ca de la data ultimelor știri potrivit cărora persoana dispărută era în viață să fi trecut cel puțin patru ani, iar de la data afișării extrasului de pe hotărârea prin care s-a declarat dispariția, să fi trecut șase luni. „Numele meu este Dida Apetrei. Am locuit până acum doi ani în județul Botoșani și de atunci mă plimb de colo-colo, din cauză că nu pot să scot certificatul de deces pentru tata, care a dispărut acum șapte ani și de atunci n-a dat niciun semn de viață. Nici mama nu este în viață, iar eu m-am căsătorit și m-am mutat în Constanța de aproa-pe doi ani. Mă plimb de colo-colo pentru că nu reușesc să scot certificatul de deces pentru tata nici după ce am primit hotărâre judecătorească definitivă privind decesul lui. Piedica mi-o pun cei de la Starea Civilă, sunt foarte supărată pe ei, se agață că în hotărâre nu se specifică data morții tatălui meu. Să inventez când a murit tata, chiar nu pot. De la judecătorie mi-au zis că e suficientă data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești ca să-mi dea certificatul, nu mai înțeleg nimic. Am auzit tot felul de variante și întreb, cu mult respect, pentru că citesc ziarul dumneavoastră, mai pot eu vreodată să obțin certificatul de deces al tatălui, ca să rezolv cu bunurile pe care le am la Botoșani? Vă mulțumesc frumos!”. v v v Nu aveți niciun motiv să vă supărați pe cei de la Starea Civilă, pentru că ei nu pot elibera un document fără respectarea condițiilor cerute de lege. Practic, ei nu fac altceva decât să transcrie în registrul de stare civilă hotărârea judecătorească, iar dacă acolo nu apare data morții tatălui dumneavoastră, ei nu pot să stabilească asta. Potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, în situația în care din probele administrate de instanță nu se poate stabili cu certitudine data morții, atunci ea va fi stabilită, tot de instanță, ca fiind ultima zi a termenului de patru ani - în ipoteza declarării morții, precedată de declararea dispariției. Este bine de știut că data morții nu se confundă în niciun caz cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești declarative de moarte. Ca atare, va trebui să solicitați o îndreptare a erorii strecurate în hotărârea judecătorească, pentru a vă putea rezolva problema.