SEMNALE

„Să-i spună lu’ mutu că au închiriat pe gratis!“

Deși unora le e greu să creadă, legislația chiar permite cedarea de către proprietar a dreptului de folosință a unui spațiu (apartament, casă etc.), cu titlu gratuit.Atunci când proprietarul nu dorește să încaseze o anumită sumă pentru spațiul pus la dispoziție, în locul contractului de închiriere, se va încheia un contract de comodat, prin care să demonstreze că a cedat folosirea gratuită a imobilului prevăzut în obiectul contractului. Având în vedere că nu se obține niciun venit, proprietarul nu trebuie să declare acest contract la Fisc.Constanța este unul dintre orașele în care cererea, ca și oferta spațiilor de închiriat este mare. Iar atunci când este vorba despre închirierea unor apartamente la bloc, între proprietarii… get-beget și chiriași, inevitabil, mai apar și conflicte. De regulă, chiriașilor, majoritatea turiști veniți să-și petreacă vacanța pe litoral, li se impută „tulburarea liniștii publice”.„Locuim în Tomis Nord, într-un bloc cu multe apartamente scoase la închiriat de proprietari. Ar fi pro-blema lor, e bunul lor, dar acești chiriași, poate nu toți, dar majori-tatea, își bat joc de liniștea noas-tră. Nu țin cont de oră, dacă ei sunt în concediu, își permit să facă chindii, să dea muzica tare până târziu, să nu repare dacă se întâmplă vreo defecțiune la apă, să arunce mizerie pe scări, în lift, în curtea blocului, practic, după ei, potopul! De la o zi la alta se înmulțesc, subînchiriază, ceva dubios se întâmplă. A venit și poliția de câteva ori la fața locului, a vorbit cu ei, însă nicio schimbare în bine. La fel de tare ne deranjează că proprietarilor li se permite evaziunea fiscală, pentru că nu toți au declarat la fisc precum că au chiriași. Nu o spun ca să mă aflu în treabă. Noi, mai mulți locatari, am făcut o reclamație la Direcția de Finanțe Publice și ni s-a răspuns în scris că acei proprietari nu sunt în neregulă și că ar avea, citez din răspuns, «spațiul pus la dispoziție cu titlu gratuit». Să i-o spună lu’ mutu că au închiriat pe gratis! Acum nu mai avem trai în bloc, ne râd în nas proprietarii pe care i-am reclamat. Vrem să știm și noi dacă așa ceva e legal? Vă mulțumesc din suflet, în numele locatarilor afectați din bloc! L. Cândeanu, 58 ani”.v v vÎn cazul unui contract de închiriere… oficial, proprietarul este obligat să plătească impozit la Administrația Financiară, iar chi-riașul beneficiază de drepturile prevăzute în contract, având și obligații în egală măsură. În cazul unui contract de comodat, acesta nu trebuie declarat la Administrația Financiară, nefiind aducător de venituri, ceea ce-l face mai avan-tajos pentru proprietar. Mai mult, el poate fi reziliat mai ușor, în cazul denunțării de către una din părți, doar cu respectarea unui termen de preaviz de 30 de zile calendaristice. Asta nu înseamnă că pe parcursul derulării contractului de comodat, „chiriașul” (comodatarul) nu are obligații. Potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, printre altele, acesta nu are voie să transmită dreptul său de folosință unor terți, adică să subînchirieze. De ase-menea, comodatarul este obligat să facă micile reparații curente necesare, pe cheltuiala proprie, astfel încât ceilalți locatari să nu aibă de suferit din cauza lui.Referitor la tulburarea liniștii publice, este obligația oricărui cetățean al acestei țări, fie el proprietar, chiriaș sau orice altceva, de a-și respecta aproapele. Atunci când acest lucru nu se întâmplă, iar amenzile primite din partea poliției nu reușesc să-i potolească, se poate ajunge până la instanța de judecată.