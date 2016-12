S-a încurcat cu un bărbat însurat şi acum plăteşte!

S-a încurcat cu un bărbat însurat și acum plătește!

A născut în urmă cu trei săptămâni, iar bucuria maternității i-a fost făcută praf de tatăl copilului, cu care nu este căsătorită. Bărbatul, însurat cu altă femeie, cu care mai are un copil, cuprins de remușcări, își terorizează concubina pe motiv că a făcut totul pentru a-l despărți de soție și copil.Avertismentul specialiștilor este clar: agitația și gălăgia sunt dăunătoare și lăuzei, și bebelușului. În plus, în perioada lăuziei, care durează șase săptămâni, lăuza trebuie menajată, ajutată în treburile gospodărești, astfel încât să aibă timp să se odihnească pentru a-și îngriji corect pruncul. Din păcate, viața este plină de neprevăzut și sunt destule situații în care numai despre respectarea unor reguli nu poate fi vorba. Exact asupra unei situații greu de suportat a dorit să atragă atenția o proaspătă mămică: „Nu știu ce-a fost în capul meu când m-am încurcat cu un bărbat însurat și, în plus, să mai și fac un copil cu el. Am crezut în el, mi-a făcut capul mare că soția l-a părăsit, că are pe altul, și chestii din astea, iar eu l-am crezut, n-am stat să verific, așa ar fi trebuit, iar acum mă acuză pe mine că eu l-am despărțit. Oricât m-aș căi, nu mai pot să schimb nimic. Eu trebuie să rezolv niște lucruri, altfel mă lasă puterile, nici de copil nu mai pot să am grijă. Iar el asta vrea, să-mi ia copilul, prima nevastă i-a promis că-l primește cu copil cu tot, numai să se întoarcă la ea. A recunoscut copilul, nu l-a obligat nimeni. Problema e că vreau să-mi alăptez cât mai mult copilul, dar cu bătăi și certuri, nu știu ce lapte mai e și ăsta. Am apucat să-i spun că mă mut în altă parte, oricum stăteam cu chirie, dar și-a luat concediu și m-a amenințat să nu plec până nu-i dau adresa, că el vrea să-și viziteze copilul. Mă obligă legea să-i permit asta dacă nu suntem căsătoriți cu acte? Nu am bani de procese, că l-aș fi dat imediat în judecată, vreau să mă lase în pace, eu cu copilul mă descurc!”.Legea apără… ca o leoaică interesele copilului!Cazul este, într-adevăr, delicat. De aceea, consilierul juridic Carmen Gigică este de părere că, în astfel de situații, se recomandă, în primul rând, păstrarea dovezilor care să ateste faptele de violență ale bărbatului. Totuși, dincolo de costurile financiare și de uzura morală pe care le presupune un demers în justiție, dacă lucrurile nu se vor clarifica pe cale amiabilă, până la urmă tot în instanță se va ajunge pentru stabilirea orelor de vizită. Totul, din cauză că legea permite tatălui să-și viziteze copilul dacă nu locuiește împreună cu mama acestuia. Pe de altă parte, tot legea este cea care prevede o serie de obligații față de ambii părinți.Așadar, fără a se lăsa intimidată de amenințări, mama copilului trebuie să-i spună concubinului că va cere ajutorul Autorității Tutelare, pentru lămurirea lucrurilor. De asemenea, trebuie avut în vedere că un copil minor trebuie să locuiască, potrivit legii, cu părinții săi, iar dacă aceștia nu stau împreună, ar trebui să hotărască, de comun acord, la care dintre ei va locui copilul. Or, în caz de neînțelegere între părinți, instanța judecătorească, ascultând Autoritatea tutelară, precum și pe copil, dacă acesta a împlinit vârsta de zece ani, va decide ținând seama, în primul rând, de interesele copilului.Pentru a nu se ajunge în această situație mai ales în această perioadă foarte delicată pentru mamă, încă lăuză, se poate cere sprijinul unui psiholog sau al unui mediator.