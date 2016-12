Rovinieta, obligatorie pentru Carrefour, Palazu Mare şi varianta Constanţa

„Primarul ne ia de fraieri!”

Rovinieta, obligatorie pentru Carrefour, Palazu Mare și varianta Constanța

Atâta vreme cât Palazu Mare este, oficial, cartier al Constanței, locuitorii săi nu înțeleg de ce trebuie să plătească rovinietă pentru cei nici trei kilometri de drum care-i despart de orașul-mamă. Vestea bună este că problema ar putea fi rezolvată, dacă Primăria Constanța și-ar dori cu adevărat să-i trateze în mod egal pe toți locuitorii urbei. Iar pentru asta, nu trebuie decât să ia în administrare segmentul de drum de la intrarea în Constanța până la sensul giratoriu, administrat, în prezent, de CNADR. În acte, Palazu Mare este cartier al Constanței, însă locuitorii săi se simt orășeni doar la capitolul obligații, căci în afară de impozitele la fel de mari ca acelea plătite de confrații lor din orașul-mamă, condițiile în care trăiesc sunt ca la țară. Mai rău este că au obosit să mai spere că vor trăi vreodată într-un cartier al unui oraș cu ade-vărat european. Ceea ce știu cu certitudine este că „mai-marii Primăriei Constanța” își amintesc de ei doar înainte de alegeri, când plouă cu promisiuni, care, ulterior, se pierd pe drum. „Dacă nu sunt în stare să ne facă și nouă condiții ca la oraș, canalizare, drumuri, piață, locuri de joacă pentru copii, să ne scape de gunoaiele care ne sufocă etc., etc., atunci să nu ne mai țină în brațe doar ca să ne ia impozite grase și voturile! Să fim și noi o localitate independentă, să plătim taxe mai mici, plătim și rovinietă, nicio problemă, dar să nu fim discriminați în halul acesta, pentru că primarului îi pasă de noi doar când ne cere votul. Atunci plouă cu promisiuni, iar după aia, pauză. Suntem ai nimănui, dați la o parte, exact ca la țară. Pentru doi kilometri de drum care ne despart de Constanța, ne ard dacă ne prind fără rovinietă. Primarul s-a gândit vreodată că nu e în regulă cu problema asta? Că în audiență la dânsul nu-i chip să intri! De ce nu suntem tratați egal ca și constănțenii din orașul mare? Ce trebuie să facem noi, ca să scăpăm de nenorocita asta de rovinetă, că din partea lor, n-avem nicio speranță?” – sunt dilemele locuitorilor din cartierul constănțean, care au preferat anonimatul, de teama unor „răzbunări politice, că ăștia deja au intrat în campanie electorală! Apropo, dacă tot se dau în campanie, primarul are ocazia să-și arate mușchii și să ne scape de rovinietă, ca să nu ne mai simțim constănțeni discriminați, care circulă cu taxă în orașul lor”. Soluții există! Comisarul șef al Poliției Rutiere Constanța, Tudorel Dogaru, ne-a explicat că atâta vreme cât seg-mentul de drum de la intrarea în Constanța până la sensul giratoriu va continua să fie administrat de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNADR), lo-cuitorii cartierului constănțean Palazu Mare vor fi obligați să plătească rovinieta. Mai mult, a ținut să precizeze că aceeași situație este valabilă și pentru b-dul Aurel Vlaicu, pe segmentul dintre intersecția Tomis - podul IPMC, care, la fel, este administrat de CNADR. Pentru ca această problemă, într-adevăr justificată, să fie rezolvată, soluția este ca primăria Constanța să solicite CNADR cedarea segmentului respectiv de drum, pe care apoi să-l administreze și să-l gestioneze (lucru valabil și pentru b-dul Aurel Vlaicu). După acest demers, dacă există voință politică, se va da o hotărâre de guvern, iar în noile condiții, constănțenii din cartier nu vor mai plăti rovinietă pe distanța Palazu Mare – Constanța, pentru că va fi considerat drum în interiorul localității. „Personal, nu cred că se va rezolva cel puțin până când nu se va soluționa problema accesului și la Carrefour” – a concluzionat comisarul șef Tudorel Dogaru.