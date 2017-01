Pentru sănătatea dumneavoastră

Rolul măselelor de minte

Ştire online publicată Sâmbătă, 04 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Cu toate că am avut destule probleme cu dantura de-a lungul vieții, mai am încă, la vârsta de 58 de ani, o măsea de minte la locul ei. Am fost la stomatolog pentru o lucrare, iar doctorul mi-a spus că măseaua asta va susține lucrarea mai bine. Este posibil acest lucru? Vă întreb pe dumneavoastră, pentru că doctorului n-am îndrăznit să-i cer explicații!” (Angela H., din Constanța) v v v Dr. Ioan Mușat, medic primar medicină dentară (Cabinet medical individual, b-dul Ferdinand nr. 17 b, telefon 611611), ne-a explicat că în urma unor studii, specialiștii au ajuns la concluzia că două măsele de minte din trei sunt extrase fără o motivație clară. Este adevărat că măselele de minte creează ceva probleme în tinerețe sau în adolescență, dar la maturitate ele pot permite o masticație mai bună a alimentelor în cazul în care s-a renunțat la unii molari cariați. De asemenea, la persoanele în vârstă, măselele de minte ajută la stabilitatea unor aparate dentare.