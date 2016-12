Medicul de gardă

Riscurile excesului de vitamina C

„Din dulăpiorul cu medicamente nu-mi lipsește vitamina C, așa ne ferim eu și familia de răceli. Am auzit în treacăt la televizor că nu trebuie luată peste măsură… Ce rău poate să facă o simplă vitamină? Cu mulțumiri pentru răspuns, Diana”.v v vÎntr-adevăr, doamnă Diana, după cum ne-a explicat dr. Anca Sima, medic primar în cadrul Clinicii Homeomed, luată în doza corectă, vitamina C ajută la menținerea unui sistem imunitar puternic, previne răcelile care apar, după cum chiar dumneavoastră ați constatat pe propria piele. Dacă însă doza este depășită și vorbim de exces, riscurile sunt nebănuite. De exemplu, surplusul de vitamina C, întrucât împiedică eliminarea urinei, poate favoriza formarea pietrelor la rinichi, dar și probleme ale bilei. De asemenea, supradozajul de vitamina C contribuie la pierderea calciului din corp, la sângerări nazale și deranjamente la nivelul sto-macului.Excesul de vitamine, dăunător. Cum, de regulă, oamenii se autotratează și cu vitamine pe bază de calciu, medicul a profitat de ocazie pentru a preciza că excesul de vitamine de orice fel dăunează grav sănătății. De exemplu, surplusul de calciu poate produce îngustarea vaselor de sânge din creier, ceea ce deter-mină distrugeri neuronale, dar și apariția pietrelor la rinichi, iar cantitățile prea mari de magneziu produc greață, vărsături, hipotensiune arterială, retenție urinară, depresie. Iată, argumente destule pentru ca nimeni să nu ia vitamine fără prescripție medicală.