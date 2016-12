Riscurile constipaţiei prelungite

Medicul de gardă

Riscurile constipației prelungite

Persoanele care se plâng de constipație repetată ar trebui să știe că aceasta nu este o boală propriu-zisă. Însă, ei ar trebui să-și facă probleme din cauza faptului că această stare patologică poate ajunge să însoțească o serie de boli digestive sau extradigestive, ca urmare a unei tulburări de defecație. De aceea, problema trebuie tratată cu destulă seriozitate, întrucât scaunul tare și uscat apare când colonul absoarbe prea multă apă sau când contracțiile musculare ale colonului sunt prea lente. Iar cu starea colonului nu este de glumit! – avertizează dr. Dănuța Cristescu, medic specialist în cadrul clinicii Homeomed.Nu orice tulburare de acest fel arată că persoana respectivă suferă de constipație, putându-se vorbi despre așa ceva numai dacă numărul scaunelor este sub trei pe săptămână. De asemenea, me-dicul spune că eliminarea intestinală diferă de la o persoană la alta, unele putând avea trei scaune pe zi, iar altele unul singur la două-trei zile.În aceste condiții, și constipația este de două feluri, respectiv acută (de scurtă durată) și cronică. Cât privește riscurile constipației prelungite, acestea privesc afec-tarea stomacului și a intestinelor. Iar dacă problema este ignorată, survine și riscul de a face cancer colorectal. Cât privește compli-cațiile constipației, acestea pot fi: sângerare prin fisuri sau hemoroizi, polipi sau cancer colorectal, diverticuloză colonică. Totodată, constipația se poate asocia cu refluxul gastro-esofagian, sin-dromul dispeptic sau sindromul de intestin iritabil etc. Cât privește ținerea sub control a problemei, aceasta este posibilă cu un regim alimentar bogat în fibre vegetale, pâine integrală, tărâțe de ovăz și germeni de grâu, musli, cel puțin doi litri de lichid pe zi etc., dar și mese regulate și mișcare cât mai multă.