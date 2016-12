Rezervarea unui loc de parcare, posibilă oricând? Cât costă?

Constănțenii care au mașini proprietate personală pot să închirieze un loc de parcare pe tot parcursul anului, cu precizarea că rezervarea este valabilă doar până la 31 decembrie. Taxa pe 2014 este 173 lei.Cu toate că mai este puțin până la sfârșitul anului, cei care doresc să-și rezerve un loc de parcare în Constanța au posibilitatea să-și încerce norocul. Iar dacă au șansa de a găsi locuri libere, perioada calendaristică nu îi împiedică să-și vadă împlinit acest vis.„În decembrie, e cea mai mare nebu-nie în oraș, toată lumea iese la cumpărături cu mașinile, greu să găsești un loc de parcare. M-am gândit să-mi încerc norocul acum, dacă nu m-am trezit la timp în ianuarie. Chiar am pus ochii, împreună cu câțiva vecini, pe niște locuri care s-ar preta la așa ceva. Ne gândim că dacă facem acum rezervarea, până în noiembrie-decembrie 2015 suntem asigurați. Ne interesează și cum se plătește de pe un an, pe altul?” (Doru Ilie).Unde se depun cererilePotrivit reglementărilor primăriei privind închirierea unui spațiu de parcare și taxele aferente, constănțenii care vor să aibă asigurat un loc de parcare pot să depună o cerere în acest sens la Centrul de Informare pentru Cetățeni al primăriei, din incinta City Park Mall. Este falsă ideea că aceste cereri trebuie să fie depuse neapărat în cursul lunii ianuarie, întrucât solicitările pentru parcări se pot face în orice perioadă a anului.Valabilitatea rezervăriiTot falsă este și percepția că autoriza-ția de rezervare va fi valabilă un an calendaristic de la data când s-a plătit taxa. Potrivit datelor furnizate de Centrul de Informare pentru Cetățeni al primăriei, indiferent de luna în care s-a făcut rezervarea, aceasta este valabilă până la data de 31 decembrie a anului în curs.Modul de taxarePentru anul 2014, taxa de parcare este de 173 lei/an pentru persoane fizice și 500 lei/an sau 101 lei/lună pentru persoane juridice. În cazul celor care nu obțin autorizația de rezervare în cursul lunii ianuarie, taxa se va calcula în funcție de numărul de luni rămase până la finele anului în curs.Cerere de anularePe de altă parte, având în vedere că rezervarea poate fi anulată în orice perioadă a anului, la cererea proprietarului, deși acesta a plătit inițial până la sfârșitul anului, i se vor returna banii pentru perioada rămasă nefolosită.Cum se face prima rezervareCererile pentru rezervarea unui loc de parcare trebuie să fie însoțite de certificatul de înmatriculare al autovehiculului (copie), contract de leasing (dacă este cazul), plan amplasare parcaj în zonă și al locului solicitat pentru rezervare în cadrul parcajului, copie de pe buletinul sau cartea de identitate, copie de pe certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului (pentru persoane juridice, dacă este cazul). Documentațiile se primesc luni (între orele 8,30 - 18,30) și marți-vineri, (între orele 8,30 - 14,30), la Centrul de Centrul de Informare pentru Cetățeni al primăriei, din incinta City Park Mall.Se acordă și scutiriExistă anumite categorii de contribuabili care sunt scutite de la plata taxei de parcare. Este vorba de veteranii de război; persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-Lege 118/1990 (repu-blicat) privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; alte persoane scutite prin lege. Însă, pentru aprobarea scutirii, trebuie atașate la dosar și documentele justificative. Cei interesați pot obține informații suplimentare la telefon 0241/485533.