Revelion ratat din cauza fumului intens de ţigară

Vox populi

Revelion ratat din cauza fumului intens de țigară

Autoritățile europene și-ar dori interzicerea fumatului în locurile publice din toate statele europene, din cauză că în unele țări membre legislația privind fumatul este foarte permisivă. „Din păcate, și România este una din țările în care nefumătorii îi sfidează cu o nonșalanță nemaintâlnită pe cei care nu suportă fumul de țigară“ (Simona Lupu, din Constanța). l Irlandezii au fost primii care, in 2004, au interzis fumatul in locurile publice, inclusiv in baruri l De la 1 ianuarie 2008, francezii, germanii si portughezii nu mai au voie să urmeze în spațiile publice închise l Chiar și în România, începând cu 1 iulie 2008, fumatul în locurile publice va fi interzis, măsura urmând a fi precedată, însă, de o perioadă de tranziție de cinci ani, în care fumatul va fi permis numai în anumite spații special amenajate. „Am petrecut Revelionul la un restaurant din Constanța. Am stat la o masă cu toată gașca, ceea ce ne-a ajutat să ne simțim foarte bine, până în momentul în care am ajuns aproape să nu ne mai vedem fețele din cauza fumului de țigară, care ne-a invadat din toate direcțiile. Trebuie să recunosc, și la masa noastră s-a fumat, însă mai cu reținere - ne a povestit Simona Lupu. Am făcut-o pe viteaza, dar mai mult de ora două dimineața n-am putut să rezist. Am o problemă mai veche la ochiul stâng, sunt predispusă la diabet și nu am voie să stau într-un aer viciat. Când m-am ridicat să plec, nimeni din gașcă nu m-a luat în serios. Au crezut că am început anul nou cu fițe și că mă dau mare. Ce a urmat, nici nu mai vreau să-mi aduc aminte: o ceartă ca la ușa cortului! Ce să mai zic, am creat un mare haos, iar lumea se uita la noi ca la urs. În cele din urmă, vă dați seama că am cedat, dar asta nu înseamnă că atmosfera a fost aceeași ca la început. Ne bălăcărisem destul de dur ca să uităm așa de repede. Vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să atrag atenția autorităților, pe această cale, că trebuie să acționeze mai eficient, astfel încât fumatul să fie cu desăvârșire interzis în locurile publice din România. Dacă în alte țări s-a putut, la noi de ce n-ar fi posibil?“. Legislație promițătoare Deși Comisia pentru Mediu din cadrul Parlamentului European cere măsuri imediate pentru restricționarea fumatului în locuri publice și pentru îngrădirea posibilităților de achiziționare de țigări, în special de tineri, din păcate, nefumătorii români mai au de așteptat până în vară, dată la care autoritățile române au hotărât ca fumatul în locurile publice să fie interzis. De neînțeles este, însă, faptul că măsura va fi precedată de o perioadă exagerat de mare de tranziție (cinci ani?!), în care fumatul va fi permis doar în spații special amenajate. Mai mult, de parcă lista nenorocirilor produse de fumul de țigară n-ar fi fost destul de lungă, cercetătorii de la Universitatea din Lausanne au ajuns la concluzia că, în cazul fumătorilor, riscul îmbolnăvirii de diabet e mai mare cu 40 la sută, iar cei care fumează mai mult de un pachet pe zi riscă această boală într-un procent de 60 la sută. Suficiente motive pentru ca fumatul să fie cât mai urgent interzis din spațiile publice românești, mai ales că starea de sănătate a românilor este și așa destul de șubredă. Ideal ar fi ca, după modelul Portugaliei, și în România să se ia măsuri concrete de ajutor medical pentru persoanele care doresc să se lase de fumat.