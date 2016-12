Retrocedare cu cântec

Susține că, de 19 ani, se luptă pentru a dispune de bunurile moștenite în comuna Dumbrăveni. Între timp, terenul a ajuns o pârloagă, iar casa, o ruină…Despre bătăile de cap pe care le-a dat administrațiilor locale restituirea proprietăților s-a dus buhul nu doar în țară, ci și peste hotare, România având o blilă neagră la acest capitol. Și în județul Constanța există încă proprietari prinși în ițele încurcate ale acestui demers de coșmar.„Numele meu este Rodica Violanda Huțanu și doresc să vă semnalez unele abuzuri și ilegalități de la nivelul administrației comunei Dumbrăveni, datorită cărora trenează, din anul 1993 și până în prezent, subsemnata nu poate să intre în posesia bunurilor aflate pe teritoriul acestei localități, cu titlu de moște-nire”. Este vorba despre ignorarea titlului de proprietate nr. 18454/293/7 octombrie 1993, pentru o suprafață de 2400 mp din intravilanul localității și imobilul aferent, imobil ce a fost preluat și folosit în mod abuziv de către autoritățile comunei în perioada anilor 1950.„Piedici puse de fostul primar“Femeia susține că din anul 1993 și până în prezent a tot cerut sprijinul primăriei pentru restituirea imobilului și garantarea posesiei pentru teren, dar fără niciun rezultat: „Totul, din cauză că din anul 1990 și până în prezent, atât terenul intravilan, cât și imobilul pe care-l moștenesc cu documente, le-a deținut și exploatat în mod abuziv Gheorghe Bădan, fostul primar, fără ca primăria să-i facă o impunere fiscală și să-i încaseze taxele și impozitele legale. Culmea e că acest imobil se află încă în inventarul domeniului public al comunei Dumbrăveni, ca grădiniță de copii, și este utilizat, de ani de zile, ca depozit de sticle goale, aflate în gestiunea cetățea-nului Bădan, consilier local. În acest mod au înțeles și înțeleg să-și administreze domeniul public edilii comunei, să aplice și să respecte legile țării la nivel local”.Extenuată de nenumăratele drumuri făcute inutil pe ruta Constanța - Dumbrăveni, cititoarea noastră susține că nu s-a putut apropia de bunurile moștenite din cauza „amenințărilor repetate ale lui Gheorghe Bădan. La data de 6 iulie 2007, am fost invitată și am participat la ședința Comisiei de aplicare a Legii nr. 10 din 2001, însă Gheorghe Bădan, pe atunci primar al comunei, a refuzat să semneze procesul verbal în Dosarul nr. 600 din 23 octombrie 2001, deși membrii comisiei au propus restituirea în natură a imobilului notificat. De asemenea, Bădan, în calitate de primar la acea dată, mi-a refuzat eliberarea unui certificat privind impozitele și taxele locale pentru terenul intravilan de 2400 mp, în vederea înstrăinării, sub următoarea motivație: «Terenul intravilan este cu probleme și nu se acordă certificat!». Ca fii ai satului Dumbrăveni și ca moștenitori, atât eu, cât și fratele meu, ne-am adresat și actualului primar, care nu ne-a dat niciun răspuns până la această dată. Speranța noastră este că lucrurile vor intra în legalitate cu ajutorul redacției Cuget liber. Vrem să se facă dreptate, prin restituirea proprietății.„Nimeni n-o oprește să folosească terenul!“Actualul primar al comunei Dumbrăveni, Gheorghe Cenușă, ne-a explicat că nimeni nu o împiedică pe moștenitoare să folosească terenul de 2400 metri pătrați moștenit, pentru care deține titlu de proprietate, chiar dacă nu și-a plătit taxele și impozitele aferente: „Gră-dina acum e pârloagă. Nu are Bădan niciun drept asupra terenului!”.„Pentru imobil, ne judecăm!“Referitor la situația imobilului, într-adevăr, acesta a fost deținut de fostul CAP. Apoi, prin comisia de lichidare a CAP, l-a cumpărat Gheor-ghe Bădan. Ulterior, primăria l-a acționat în judecată pentru recuperarea clădirii, lucru pe care l-a și reușit: „Am vrut să-l dau afară de acolo, dar nu s-a putut. Acum un an și ceva am deschis proces de evacuare, am nevoie de hotărâre judecătorească de evacuare, însă procesul, aflat pe rol la Judecătoria Mangalia, tărăgănează. După atâta timp, clădirea mai are puțin și cade…”.Moștenitorii speră ca instanța să se pronunțe cât mai repede pe marginea acestui caz, astfel încât, dacă va fi nevoie, să poată recurge chiar la executarea silită asupra bunului în litigiu.