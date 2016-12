Reţete de salate pentru serviciu

Rețete de salate pentru serviciu

Ştire online publicată Marţi, 01 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Salată cu pere, cartofi dulci, rucola și brânză cu mucegai.Mod de preparare: Pune la cuptor cartofii dulci cu rozmarin cu o seară nainte. Sunt gata când pot fi tăiați ușor. Taie perele n felii, adaugă cartofii dulci, rucola și brânza și doar puțin ulei de măsline și salata pe care o vei servi la locul de muncă este gata. Mai mult, potrivit cosmopolitan.ro, te ajută să și slăbești.Iată de ce te ajută să slăbești: Vital la un prânz este să nu aibă multe calorii, să fie compus din ingrediente sănătoase și să-ți dea senzație de sațietate ndelungată, iar această salată le face pe toate.Cartofii dulci, foarte diferiți de cei tradiționali, sunt plini de beta-caroten (antioxidantul care te va proteja de razele UV), dar și de multe vitamine și minerale, perele asigură necesarul de fibre vitale pentru digestie, iar brânza, deși este grasă, va da acel plus de gust și proteină de care ai nevoie. Rucola, sora italiană a păpădiei, abundă n vitamina C, un antioxidant care regenerează organismul și ajută la scăderea n greutate.Mix de salată cu avocado, zmeură, brânză de capră și semințe de pin. Mod de preparare: Cumpără un mix de salată, brânză de capră, semințe de pin, zmeură, dulceață de zmeură cu fructoză (găsești n supermarket-uri) și un avocado. Apasă coaja fructului de avocado pentru a vedea dacă este copt (nu ar trebui să fie tare), dacă nu este gata de mâncat, lasă-l la copt cam trei zile. Mixează aceste ingrediente, iar rezultatul va fi impresionant, plus că și această rețetă te ajută să slăbești. Iată de ce te ajută să slăbești: Avocado este leguma perfectă dacă ești la dietă R $%§ este plin de grăsimi sănătoase, care previn bolile de inimă, conține colagen pentru piele, vitamine și minerale, brânza de capră ți asigură necesarul de proteine, iar mugurii de pin dau textura aceea delicioasă și suplimentează aportul de vitamine și minerale. Zmeura,n schimb, elementul-surpriză al salatei, este plin de antioxidanți și conține ketonă, un compus care accelerează arderea grăsimilor.