Respiraţie urât mirositoare. Leacuri la care nu te-ai gândit

Respirație urât mirositoare. Leacuri la care nu te-ai gândit

Ştire online publicată Marţi, 08 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Ai încercat tot ce există pe piață, însă fără efecte de lungă durată? Încearcă și câteva remedii naturale recomandate de Sănătate.ro și n-o să-ți pară rău:Rodia. Există două metode prin care te poți folosi de acest fruct. Prima metodă constă în curățirea rodiei de coajă și lăsarea cojii la soare pentru a se usca. După ce se usucă, coajă se pune în apă fierbinte, se lasă până apă se răcește și se folosește pentru gargară. Acest remediu poate fi folosit atât pentru respirația urat mirositoare cât și în caz de ulcere la nivelul gurii. A două metodă prin care te poți folosi de rodie este să o cureți, iar de dată această coajă este lăsată să se usuce la umbră. Coaja uscată trebuie transformată într-o pudra fină cu ajutorul blenderului. 3 grame din această pudră se toarnă într-un pahar cu apă. Bea această compoziție dimineața și seara, sau folosește-o pentru a face gargară. Rodiile fac parte dintre cele mai bune remedii naturale împotriva respirației urat mirositoare. Semințe de nucșoară. Semințele de nucșoară erau folosite în India, pentru a da aromă diferitelor tipuri de mâncăruri. Pentru a le folosi drept remediu împotriva respirației urat mirositoare, zdrobește aceste semințe și mestecă-le. Nucșoara are o aromă plăcută și poate fi folosită pentru a-ți reîmprospăta respirația în mod natural. Ulei de muștar și sare. Amestecă 2 lingurițe de ulei de muștar și sare de bucătărie, apoi toarnă amestecul în gură și clătește. Încearcă să ții acest amestec în gură timp de o jumătate de ora, scuipând salivă, când simți că este nevoie. Acest amestec te va scapă imediat de mirosul neplacul al gurii. Suc de lămâie, ghimbir și apă. Într-un pahar cu apă călduță adaugă câte o linguriță de suc de lămâie și de ghimbir. Fă gargară cu acest amestec, de cel puțin două ori pe zi, dimineață și seară. Mentă. Indiferent dacă mesteci gumă mentolată sau pur și simplu frunze de mentă, această plantă poate face minuni când vine vorba de respirație proaspătă.Bicarbonat de sodiu. Adaugă puțin bicarbonat de sodiu într-un pahar cu apă și fă gargară. Recomandat este să folosești 2 lingurițe de bicarbonat de sodiu la pahar. Poți face această gargară o dată sau de două ori pe zi, în funcție de gravitatea halenei.Pătrunjel. Fie că îl mesteci crud, fie sub o altă formă, pătrunjelul este un bun remediu împotriva respirației urât mirositoare. Pune un ibric cu apă la fiert (timp de 10 minute), apoi adaugă câteva fire de pătrunjel. Odată îndepărtat de pe foc, adaugă și câteva cuișoare și amestecă-le cu pătrunjelul, în timp ce se răcește. Folosește acest amestec drept apă de gură în fiecare zi sau pentru a face gargară.