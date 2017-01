Respiraţia urât mirositoare, un fenomen matinal?

Medicul de gardă

Respirația urât mirositoare, un fenomen matinal?

„Sunt tânără și am o mare problemă: îmi miroase groaznic gura, însă numai dimineața. Pe zi, orice aș mânca, nu mai am problema asta. Rog medicul să-mi explice din ce cauză se întâmplă asta și să mă creadă pe cuvânt că nu exagerez cu nimic. Cu mulțumiri, Ioana”.Dragă Ioana, că nu exagerezi cu nimic ne-a confirmat și medicul stomatolog Loredana Stănică. Și asta întrucât respirația urât mirositoare sau halena fetida, cum se numește în termeni medicali, apare, în general, la primele ore ale dimineții. Principalul motiv este deshidratarea organismului, dar și cantitățile insuficiente de salivă secretate în perioada nopții în cavitatea bucală. Or, din aceste motive, bacteriile au un larg teren de dezvoltare. Cu alte cuvinte, limba foarte încărcată la acest moment al zilei favorizează respirația urât mirositoare.Ce-i de făcut. În situația în care gingiile, limba și chiar dinții, datorită depunerilor și a bacteriilor, emană mirosuri grele, cel mai bine este să cereți sfatul unui stomatolog, care va face și recomandările necesare pentru adoptarea unor obiceiuri mai sănătoase de igienă orală.Pe de altă parte, stomatologul a ținut să precizeze că există și o grămadă de soluții naturiste pentru astfel de cazuri. Mai exact plante care, datorită proprietăților pe care le au, împrospătează imediat respirația. Chiar și un fir de mentă sau pătrunjel mestecat după micul dejun sau după celelalte mese ale zilei ne pot scăpa de mirosul neplăcut al cavității bucale.