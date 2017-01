Respiraţia urât mirositoare

Pentru sănătatea dumneavoastră

Respirația urât mirositoare

Ştire online publicată Vineri, 13 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Cu toate că nu am probleme cu dantura și am grijă de igiena ei, totuși simt un miros neplăcut al gurii, de care îmi este rușine să vorbesc. M-am apucat de fumat ca să scap de această obsesie, dar n-am rezolvat nimic. Care ar putea fi cauzele acestei situații?” - Dora, 23 ani. De la Cecilia Bianu, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), am aflat că halena fetidă (sau mirosul neplăcut al cavității bucale) este determinat de o serie de factori locali, precum: sângerarea gingiilor, generată de acumularea și de înmulțirea microorganismelor în cavitățile carioase (cu multe carii), interdentar și în șanțul gingival. Există, însă, și o serie de factori secundari care pot cauza mirosul urât al cavității bucale, pe primul loc fiind tutunul. Urmează alcoolul, apa de gură cu conținut de alcool, usturoiul, ceapa, mâncarea condimentată, gura uscată, insuficiența hepatică, insuficiența renală. Ideal ar fi să mergeți la stomatolog și să aveți o discuție sinceră pe această temă.