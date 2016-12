Repartitoarele pentru căldură, obligatorii?

2

corect

Este foarte adevarat ce spune suliman. In plus as mai avea ceva de adaugat. Locuiesc intr-un bloc de 10 etaje in care nimeni nu are repartitoare. Nu am auzit pana acum sa existe nemultumiri majore. Toata lume-i multumita. Pentru 2 camere, in care este cald si bine, factura pe noiembrie a fost de 285RON, iar cea pe decembrie de 480RON. De la prieteni cu locuinte similare dar cu repartitoare, am aflat ca le-a venit cu aprox 2 - 300 RON in plus. Explicata e simpla. In general vorbind, la nivelul scarii, exista un gigacalorimetru, al carui index trebuie platit de asociatie. Daca un apartament are caloriferele inchise, atunci nu va plati nimic pe incalzire, care se va repartiza catre cei care le au deschise. Ei bine, aici e toata problema, pt ca apartamentul cu caloriferele inchise, nu va avea 5 grade, ci chiar in jur de 20, pt ca prin pereti, tavan, razbate caldura de la vecini, plus caldura lasata de coloanele care duc la etajele superioare. Contorizarea caldurii, nu se poate face ca la energie electrica. Daca e sa fac o paralela, va asigur ca daca stati cu veioza stinsa, facand deci economie de curent, nu veti avea avea lumina de la vecinul din apartamentul de deasupra. Cu alte cuvinte, repartitoarele sunt un fel de "D-aia n-are ursu' coada".

Răspuns la: sunt un jaf

Adăugat de : suliman, 29 ianuarie 2014

aceste repartitoare nu fac decat sa umple conturile smecherilor,la fel cum este si cu dezapezirea si alte licitatii.am avut 4 ani repartitoare si...