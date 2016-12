Repartitoarele asmut locatarii pe asociaţii

Repartitoarele asmut locatarii pe asociații

În scurtul interval rămas până la furnizarea căldurii și-ar dori să renunțe la repartitoare pe motiv că au plătit facturi mai mari decât atunci când erau la paușal. În plus, vor înceta certurile între vecini și nici igrasia nu va mai câștiga teren. În replică, firma de repartitoare susține că nimeni nu e împiedicat să renunțe, dar a precizat că 80 la sută din cei care au renunțat au cerutsă fie reconectați.Vremea rece și-a trimis deja solii, iar oamenii, după experiența trăită în iarna trecută urmare a creșterii prețului gigacaloriei, au început să se gândească la modul cum vor face față cheltuielilor cu încălzirea. Chiar și cei care dețin repartitoare își fac planuri să renunțe la ele, din moment ce li se impută o serie de cheltuieli suplimentare semnificative. Într-adevăr, toți locatarii au obligația să contribuie la consumul comun, însă nu în cotă egală, ci proporțional cu cota parte indiviză, indiferent dacă repartitoarele lor sunt pe zero. În plus, debranșații suportă și ei procentul care le revine, tot proporțional cu cota parte indiviză. Dacă tot nu plătesc atât cât indică repartitoarele, mulți locatari nu le văd rostul: „Noi ne-am hotărât cam 60 la sută să renunțăm la repartitoare, dar șefii asociației spun că o să fie și mai rău, să ne gândim bine. În plus, ne avertizează că nici așa nu scăpăm de ăia de la Elsaco, tot ei o să ne calculeze. Păi noi vrem să scăpăm de ei și tot în gura lor ne bagă?” (Lenuș Dumitriu).„Eu cred că președintele asociației e mână-n mână cu ăștia de la repartitoare, prea îi ține-n brațe. Noi vrem să renunțăm, el se opune. Numai trei familii (rubedenii) sunt de partea lui. Ca să renunțăm, e nevoie să fim toți de acord?” (Maria Olaru).„Eu n-am obligat pe nimeni să-și pună repartitoare, ca președinte. Dar s-a întâmplat ca cei pe paușal să plătească cu puțin mai mult decât cei care au aceste sisteme de contorizare. Diferența e că unii au căldură la discreție, iar ceialalți dau repartitorul la o valoare mică pentru a economisi și se plâng că plătesc mai mult decât primesc. Să renunțe, dar după aia să nu se mai plângă la mine!” (Alina Dan).„Mai mulți locatari au propus să se facă la nivelul asociației calculul căldurii, ca să nu mai plătim la firma de repartitoare atâția bani. Nici nu știm pentru ce plătim, au fost multe erori, iar firma care citește susține că modalitatea de calcul e protejată de nu știu ce drepturi. Președintele, în loc să ne explice cum e cu diferențele, s-a uitat la noi, doar că nu ne-a făcut proști!” (Stela Dantelată).Nu pot fi împiedicați să renunțeCristian Paraschiv, reprezentant al firmei Elsaco Group Constanța ne-a explicat că dacă și un singur locatar dorește să renunțe la repartitoare are această posibilitate. Practic, nimeni, nici asociația, nici firma nu-l pot împiedica, nepunându-se problema ca majoritatea locatarilor sau un anume procent să-și dea acordul în acest sens. Problema este că dacă există fie și un singur locatar care nu dorește să renunțe, firma va face calculele în continuare, inclusiv pentru cei care nu mai doresc repartitoare: „Nu putem să reziliem și contractele celorlalți. Că nu mai doresc să li se facă defalcarea după repartitoare e una, însă calculul căldurii, fie și la paușal, tot firma noastră îl face în condițiile în care alți locatari au contract cu noi. Ce vor plăti la Elsaco? Doar calculul pe paușal, în funcție de numărul de elemenți și celelalte criterii incluse în procedura de calcul”.Când se depune cererea?Pentru a fi scos din sistem, cererile trebuie depuse cu cel puțin 30 de zile înainte la Elsaco. Altfel, și în luna următoare se vor aplica aceleași criterii de calcul, urmând ca plata la paușal să se facă de la data de întâi a lunii următoare.Reveniri în masăCât privește numărul solicitărilor de renunțare, Cristian Paraschiv ne-a confirmat că au fost destule. A ținut să precizeze însă că după numai o lună-două de plată la paușal, circa 80 la sută au cerut să fie reconectați la repartitoare: „Foarte puțini dintre cei care au renunțat nu au mai revenit la repartitoare”.Oricum, din primul moment al introducerii acestui sistem de contorizare părerile au fost împărțite, mulți considerând că încălzirea insuficientă a apartamentelor sau chiar oprirea completă a căldurii la care fac uz cei cu repartitoare favorizează apariția igrasiei și a condensului în apartamente.