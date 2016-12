RENUNŢĂ la PENSIA mai mare pentru a primi PACHETE de la Primărie

RENUNȚĂ la PENSIA mai mare pentru a primi PACHETE de la Primărie

Legea îi permite soțului supraviețuitor care are dreptul la o pensie proprie, dar îndeplinește și condițiile pentru obținerea pensieide urmaș după soțul decedat, să opteze pentru pensia mai mare. Și, totuși, unii nu doresc să profite de această oportunitate. Care sunt motivele, aflați în continuare.De câte ori nu auzim expresia: „Sunt pensionar, mă descurc greu, nu mă ajung cu banii după o muncă de-o viață!”? De câte ori nu auzim pensionari plângându-se că dacă nu și-ar chivernisi fiecare leuț, ar ajunge muritori de foame? Cu toate că expresii de acest gen le-a auzit aproape zilnic din partea mamei sale, cititoarea noastră, D. Mariana, a fost pusă de cea care i-a dat viața în fața unei mari dileme: „Mama e o fire care se plânge toată ziua, dar nu acceptă să fie ajutată nici măcar de mine. Știe că am copii și nu mă dau banii afară din casă… Când trăia tata, se descurca, erau două pensii, acum chiar nu face față. O colegă mi-a spus că ar putea să primească pensia tatălui meu, care era mai mare și să renunțe la pensia ei. Am depus cerere la Casa de Pensii, i s-a făcut un calcul, într-adevăr, a rezultat o pensie puțin mai mare ca a ei. Mama s-ar fi așteptat să primească toată pensia tatei. Acum vrea să depună altă cerere, să renunțe la pensia de urmaș. I-a spus o vecină aflată într-o situație asemănătoare că va ieși în pierdere, din cauză că n-o să mai primească subvenție, nici abonament de transport gratuit, pachetul cu alimente. Eu nu-i permit așa ceva, dar mi s-a spus că mama trebuie să hotărască. La o vârstă nu mai vezi lucrurile corect și mi se pare normal să i se dea, automat, pensia cea mai mare. Eu m-am gândit să duc o hârtie de la psiholog. Mama nu pricepe că ajutoarele astea poate mâine nu le mai primește, orice e posibil!”.Beneficiarul decideNu este singurul caz de acest fel, căci exact din raționamente de genul celor prezentate mai sus, unii pensionari ajung să dea pur și simplu cu piciorul șansei de a opta pentru pensia cea mai mare. După cum ne-a explicat Gabriela Goschin, director executiv adjunct în cadrul Casei Județene de Pensii Constanța, dacă după depunerea unor asemenea cereri, din calcule rezultă o cifră inferioară, s-ar putea ca pensia de urmaș să fie mai mică decât cea proprie de limită de vârstă, lucru neanticipat de solicitant la momentul înregistrării cererii. Cu toate că obligația Casei de Pensii este de a procesa dosarul, dacă rezultă o pensie mai mică, solicitantul va fi înștiințat, în scris, despre această situație: „Dacă însă persoana insistă să primească pensia mai mică, o va primi, e decizia ei. E adevărat, motivele țin de calcule personale, oamenii nedorind să-și piardă diverse facilități, gen subvenții, gratuități la abonament, medicamente, pachete alimentare etc.”.Nu se acordă pensia integralăCât privește cuantumul pensiei de urmaș, Gabriela Goschin a făcut precizarea că în niciun caz soțul supraviețuitor nu va primi pensia integrală a soțului, cum cred unii, ci doar 50 la sută din valoarea acesteia. Totul, din cauză că valoarea pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător și în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, căci alături de soția supraviețuitoare, pot exista și copii care au acest drept. Pe de altă parte, este de la sine înțeles că nimeni nu are interesul să aleagă între propria pensie și cea de urmaș dacă nu va avea de câștigat.