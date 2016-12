Remedii pentru ochii obosiţi

Remedii pentru ochii obosiți

Ştire online publicată Vineri, 16 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

De regulă, persoanele care își supun ochii unui efort prelungit pot avea dureri de cap, vedere încețoșată și senzații de arsură sau de nisip sub pleoape. Cei care petrec mult timp în fața calculatorului sau televizorului clipesc mai rar. La fel se întâmplă și cu cei care execută manevre laborioase, ce necesită atenție. Din acest motiv, ochii se usucă, ceea ce duce la senzațiile neplăcute de înțepături. Și varianțiile de temperatură, poluarea, fumul de țigară și purtarea de lentile de contact pot duce la astfel de simptome. Îndepărtarea factorilor de stres este primul pas pentru odihnirea ochilor, iar câteva gesturi simple pot conduce la îndepărtarea neplăcerilor de mai sus:1. Obișnuiți-vă să clipiți des timp de 30 de secunde, pentru a ușura umezirea ochilor. Hidratarea îndepărtează senzația de arsură. 2. Încercați să vă odihniți ochii timp de un minut sub palmele făcute căuș. Căldura degajată de palme va decontracta musculatura din jurul ochilor, iar pauza binemeritată îi va ajuta să se hidrateze. 3. Cu puțin efort și voință, activați circulația - executați mișcări cu arătătorul pornind de la colțul intern al ochiului, punct în care exercitați o ușoară presiune, continuați pe arcadă până la colțul extern (pe tâmplă), unde apăsați din nou, ușor, apoi alunecați ușor pe sub ochi și reveniți la punctul de start. Repetați de trei ori pentru fiecare ochi. 4. Destindeți ceafa Ś #â– stați în picioare, cu spatele drept și privirea înainte. Coborâți lent bărbia în piept, apoi ridicați capul și lăsați-l pe spate. Reveniți la poziția de start și întoarceți capul, pe rând, la dreapta și la stânga, de fiecare dată încercând să fixați cu privirea un punct situat cât mai în spatele vostru. 5. Stați câteva minute în întuneric complet. Cu ochii închiși, mișcați-vă ochii ca și cum ați scrie un cuvânt cu ajutorul lor.