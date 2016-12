Remedii pentru ochi iritaţi

Remedii pentru ochi iritați

Ştire online publicată Marţi, 02 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Albăstrelele au proprietăți calmante și tonifiante și sunt eficace în cazul ochilor iritați. Aplică zilnic comprese cu infuzie de albăstrele: o lingură de flori la 2 căni cu apă clocotită, lasă o oră, strecoară. Pulverizează apă de albăstrele, obținută prin distilarea florilor, pe zona afectată.Florile de tei au acțiune calmantă și descongestivă. Prepară un decoct din 10 g de flori de tei la o cană cu apă clocotită. Lasă pe pleoape compresele înmuiate în lichidul călduț circa 15 minute.Frunzele de nuc au proprietăți dezinfectante și cicatrizante. Se mărunțesc și se opăresc (3 linguri la o cană cu apă). Se lasă la infuzat 15 minute, se strecoară. Folosește-le în băi oculare și cataplasme.Frunzele de viță-de-vie, bine spălate, au și ele efect calmant. Prepară o infuzie dintr-o lingură cu plante mărunțite la o cană cu apă, lasă apoi compresele pe pleoape să acționeze 5-10 minute.Gălbenelele, cu efect antiseptic și cicatrizant, se folosesc sub formă de ceai: 4 linguri cu flori la o cană cu apă clocotită, lasă la infuzat 20 de minute, strecoară. Aplică pe ochi comprese cu infuzie călduță.Mușețelul are acțiune calmantă, antiseptică și dezinfectantă. Prepară un ceai din flori de mușețel “ #é– 3 linguri la o cană cu apă clocotită, lăsate să se infuzeze timp de un sfert de oră, apoi strecoară. Lasă pe pleoape, să acționeze 5-10 minute, comprese înmuiate în lichidul călduț.Nalba-mare are acțiune calmantă și antiinflamatoare. Prepară un decoct din 30 g de rădăcină mărunțită, pe care o lași la macerat în 2 căni de apă rece, jumătate de oră. Fierbe apoi 10 minute, la foc mic.Utilizează sub formă de comprese, pe porțiunea afectată.Petalele de trandafir, folosite în infuzii, sunt un remediu excelent contra iritațiilor oculare. Prepară un ceai dintr-o lingură de flori la o cană cu apă clocotită. Lasă pe pleoape sub formă de comprese, 5-10 minute.Rozmarinul este eficace contra inflamației pleoapelor. Aproximativ 2 ore, lasă câteva frunze de rozmarin la macerat în apă de trandafir, apoi aplică comprese și lasă-le pe pleoape, să acționeze.Pătlagina este un bun remediu sub formă de suc sau de infuzie, având pro­prietăți antiseptice. Lasă un minut, pe pleoape, frunze de pătlagină zdrobite. Fă băi oculare cu o infuzie de o linguriță de plantă la jumătate de cană de apă clocotită.