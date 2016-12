Remedii pentru cariile dentare

Stomatologii atrag atenția că alimentele pe care le consumăm zilnic lasă urme asupra danturii în diverse forme. Specialiștii de la MedLive.ro vin însă cu vestea bună: acest risc se reduce la zero dacă suntem atenți la ceea ce mâncăm.Ce trebuie să mâncăm mai des: Carne, lactate, brânzeturi și nuci. Aceste alimente conțin cantități considerabile de calciu și fosfor, nutrienți care protejează smalțul. Fructe și legume. Apa din fibrele fructelor zemoase - mere, pere etc. - și ale legumelor crude diluează zaharurile din structura acestor alimente și, totodată, stimulează fluxul de salivă (care spală de pe dinți resturile alimentare, protejând, astfel, smalțul). Atenție însă la citrice și la roșii: ele ar trebui consumate ca parte a unei mese mai bogate, pentru a li se reduce aciditatea. Apă, lapte, ceai. În ceea ce privește consumul de lichide, cele mai bune alegeri includ apa (minerală, în special), laptele și ceaiul (neîndulcit!). Înlocuitori de zahăr. Deși arată la fel ca zahărul și au același gust, înlocuitorii de zahăr (eritritolul, sorbitolul și manitolul, zaharina, aspartamul, acesulfamul de potasiu și sucraloza) nu sunt digerați în același mod ca zahărul. Ca atare, ei nu “hrănesc” bacteriile din gură și nu produc acizii care dezintegrează resturile alimentare.Ce nu trebuie să mâncăm: Bomboane, în special cele tari, acadele, fursecuri, prăjituri, plăcinte, brioșe, chipsuri, covrigei, cartofi prăjiți, banane, stafide și alte fructe uscate. Aceste… delicatese au două inconveniente: conțin cantități mari de zahăr și se pot lipi de dinți, oferind o sursă de combustibil pentru bacterii. Asta nu înseamnă că trebuie să le razi de pe lista răsfățurilor culinare, ci că te poți delecta cu ele din când în când și în cantități mici. De asemenea, trebuie evitate și băuturile cu un conținut ridicat de zahăr.Guma de mestecat: bună sau rea? Gum a de mestecat fără zahăr este benefică pentru dantură: mestecatul ajută la dislocarea alimentelor care se lipesc de dinți și crește fluxul de salivă, pentru a neutraliza acizii din gură. În plus, unele gume de mestecat conțin ingrediente ce pot reduce cariile și pot vindeca zone de pe dinți care încep să se carieze. Pe de altă parte, guma de mestecat poate fi o problemă în cazul în care ai probleme la nivelul maxilarului (dureri etc.).Atenție la «alimentele fără zahăr»! Produsele alimentare cărora nu li s-a adăugat zahăr în timpul prelucrării pot conține alți îndulcitori naturali - miere, melasă, fructoză, malț de orz -, care au la fel de multe calorii ca și zahărul. Prin urmare, pot fi la fel de dăunători pentru dinți. Ca să te asiguri că produsul pe care îl cumperi nu conține îndulcitori naturali, ai de făcut un singur lucru: să verifici ingredientele pe etichetă.