Remedii naturiste pentru durerile de cap

Ştire online publicată Joi, 07 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Durerile de cap, eternele migrene… Știați că puteți scăpa de ele cu ajutorul ceaiurilor? Iată care sunt plantele recomandate în astfel de situații, a căror eficiență a fost demonstrată de-a lungul timpului:Busuiocul. Administrat tot sub formă de ceai fierbinte cu miere, revitalizează rapid organismul și ne înviorează, ajutându-ne de asemenea să stopăm procesul gripal în orice fază a sa, dar mai ales în faza de debut. Se bea foarte cald, înghițind lent și lăsându-l să alunece pe gât, abținându-ne să mâncăm în timpul tratamentului.Mărarul. Astenie, vreme schimbătoare și mult stres. Toate duc la migrene supărătoare. Scăpați de ele cu o infuzie dintr-o linguriță de frunze la 250 ml de apă clocotită. Se in­fuzează 3-5 minute, se consumă înainte de culcare sau se bea aceeași cantitate (250 ml) în două doze, dimineața și seara, după mese.Teiul. O infuzie caldă de tei are efecte diuretice, ajutând la eliminarea toxinelor din organism și la alungarea durerii de cap. Astfel, răceala sau gripa deja instalate pot fi înlăturate mai ușor. În plus, calmează și relaxează. Pentru prepararea infuziei se folosește o lingură de flori la o cană de apă. Se beau trei căni de ceai pe zi în caz de indigestie, stres, dureri de cap, anxietate.Important! Când vă sâcâie dureri atroce de cap, vă puteți relaxa și cu ajutorul exercițiilor de respirație adâncă. O cameră întunecată și câteva exerciții de respirație ajută în cazul migrenelor. Încercați să vă detașați de situație și imaginați-vă cum durerea vă părăsește capul. Folosiți un unguent care încălzește tâmpla. De asemenea, puteți folosi un unguent cu ajutorul căruia să masați fruntea, baza gâtului sau zona care doare. Efectul va fi relaxant.