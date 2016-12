Remedii naturiste pe bază de castane

Miercuri, 23 Ianuarie 2013

Nu doar castanele comestibile, ci și cele sălbatice pot fi de folos în tratarea multor boli datorită conținutului bogat în substanțe care acționează asupra vaselor de sânge, asupra sistemului nervos și celui muscular. Dacă decizi să urmezi un tratament pe bază de castane, ar fi indicat să-l faci sub supravegherea medicului, pentru a beneficia din plin de proprietățile lor.Unguent pentru vindecarea rănilor. Extrasul din castane sălbatice contribuie la îmbunătățirea circulației sanguine, fiind folosit în produsele cosmetice destinate îngrijirii tenului sensibil și a celui cuperozic, cu vinișoare roșii vizibile. Substanțele active din castane accelerează circulația sanguină, fortifică venele și reduc permeabilitatea acestora. De asemenea, combat inflamațiile, ajutând la vindecarea contuziilor, rănilor și cangrenelor. Mod de preparare unguent: fierbe castanele după ce le-ai curățat de coajă, pasează-le și amestecă-le cu orice tip de grăsime, în proporții egale. Aplică soluția pe piele, în strat subțire.Piureul de castane, energizant natural. Ntrucât au un conținut bogat de fosfor, lipide, vitamina C, magneziu, zinc, potasiu și calciu, castanele comestibile sunt recomandate celor aflați în convalescență, vârstnicilor, copiilor și sportivilor. Sunt un adevărat tonic natural pentru mușchi și pentru sistemul nervos. Bogate în fier și în vitaminele B1 și B2, castanele ajută și la tratarea stărilor de anemie. Valoarea lor calorică este de 200 de calorii la 100 g și pot fi consumate sub formă de piure sau coapte. Piureul de castane amestecat cu brânză de vaci, la care se adaugă puțină miere, este o hrană sănătoasă, ușor digerabilă și foarte energizantă.Tinctura, indicată în varice. Datorită unei substanțe (escina) care intensifică fluxul sanguin, castanele pot fi folosite și în cazul varicelor, flebitelor (boală caracterizată prin inflamația venelor, mai ales la nivelul picioarelor), ulcerelor varicoase și hemoroizilor. Se face o tinctură din 250 g de castane cu coajă și un litru de alcool (40%) și se lasă la macerat 14 zile. Se strecoară într-o sticlă și se iau câte 10-15 picături pe zi în tratamentul varicelor. Extern, se poate aplica pentru hemoroizi și pentru flebite.