Reguli de bună purtare

Ştire online publicată Luni, 20 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

De când lumea și pământul, regulile de bună purtare au constituit un subiect extrem de important. Din păcate, întâlnim la tot pasul oameni care se plâng de lipsa bunului simț la români, fie când se află cu mașina în trafic, la un film sau spectacol, la restaurant, în mijloacele de transport în comun, chiar la serviciu etc. etc. Pentru a contracara comportamentul neelegant, specialiștii au alcătuit un cod al bunelor maniere, din care am reținut câteva recomandări:1. A nu răspunde la gestul celui care întinde mâna este în sine o ofensă, chiar mai gravă decât cea de a nu saluta.2. În niciun caz nu vom rămâne în mijlocul străzii sau în mijlocul trotuarului când ne întâlnim cu cineva pe stradă.3. În timpul unei discuții, nu ne vom întrerupe niciodată interlocutorul.4. Autoprezentarea se obișnuiește frecvent, în diferite ocazii: într-o societate mai numeroasă, la solicitarea unei vizite, la prezentarea în fața superiorului pe care încă nu l-ai cunoscut.5. Într-un restaurant sau bar, bărbatul va intra mereu primul.6. Când strănutăm, tușim sau căscăm, se pune întotdeauna mâna la gură, indiferent de distanța sau de relația pe care o avem cu o persoană. Este indicat să purtăm mereu la noi șervețele sau batistă.7. La intrarea în mijloacele de transport în comun, întâi sunt lăsați să iasă afară cei care coboară, după care vor intra ceilalți pasageri.8. La masă, se va aplica “Regula gheișei”: Nu suflați în mâncare/ceai/cafea! Așteptați să se răcească!9. De fiecare dată când o doamnă se ridică de la masă sau se așază, toți bărbații trebuie să se ridice odată cu ea.10. O doamnă nu va intra niciodată singură într-un bar sau local în care se vând cu predilecție băuturi acoolice.11. Bărbatul este prezentat femeii, cel mai tânăr celui mai în vârstă, iar gradul mai mic celui superior.12. În mijloacele de transport în comun: Dacă o doamnă este însoțită de un bărbat, acesta îi va cumpăra biletul și îi va oferi locul de lângă geam. Dacă există doar un singur loc liber, el va fi oferit doamnei, iar domnul va rămâne lângă ea în picioare. Niciodată nu o va părăsi, grăbindu-se să prindă un loc liber când se ivește ocazia.13. La spectacole de teatru, operă, gale sau expoziții vom merge îmbrăcați elegant.