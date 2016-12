Reguli clare pentru concediul fracţionat

Reguli clare pentru concediul fracționat

„Dacă un angajat are nevoie să-și împartă concediul de odihnă în mai multe tranșe, îi dă voie legea angajatorului să-l refuze, pe motiv că regula firmei este ca salariații de toate nive-lurile să-și facă tot concediul, de la cap la coadă? În plus, vreau să știu dacă e legal să ai numai 18 zile de concediu de odihnă? Vă mulțumesc mult pentru informații, Denisa Turcu”.v v vDupă cum ne-a explicat specialistul în probleme de muncă, Manuela Marcu, fracționarea concediilor este posibilă, dar numai în anumite condiții. Așadar, dacă programarea se face fracționat, angajatorul are obligația să stabilească această programare, cu condiția ca fiecare salariat să aibă posibilitatea să efectueze într-un an calendaristic măcar o perioadă de zece zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. Se poate întâmpla ca un angajat să nu-și efectueze tot concediul de odihnă la care are dreptul pe parcursul unui an ca-lendaristic. Atunci, Codul Muncii îl obligă pe angajator să-i acorde salariatului respectiv concediul cuvenit până la sfârșitul anului următor. Cât privește sărbătorile legale în care nu se lucrează, dar și zilele libere plătite după cum este stipulat în contractul colectiv de muncă, acestea nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.Referitor la durata minimă a concediului de odihnă anual, legea prevede că aceasta nu poate fi mai mică de 20 de zile lucrătoare. Trebuie știut că durata concediu-lui este proporțională cu activitatea prestată de salariat.