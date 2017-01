Regii, ca şi muritorii de rând?

Regii, ca și muritorii de rând?

Ştire online publicată Joi, 16 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) au dat marți decizia în procesul în care Prințul Paul cere instanțelor din România recunoaș-terea unei decizii a Tribunalului din Lisabona, din 1965, care stabilea că tatăl său, Carol Mircea, era fiul legitim al Regelui Carol al II-lea. Instanța supremă a admis solicitările prințului Paul, astfel încât acesta a fost recunoscut oficial drept membru al familiei regale. „Indiferent de ceea ce spune prințul Paul despre această decizie, într-adevăr istorică, indiferent de replica, destul de acidă, din punctul meu de vedere, a Casei Regale, mi-aș fi dorit ca cei cu sânge albastru să se ridice deasupra muritorilor, în primul rând prin comportament. Chiar asta am simțit din partea familiei Regelui Mihai, pe care o respect. Este o încântare pentru mine să-l aud vorbind pe fostul rege al României, dar și pe soția și fiica acestuia, principesa Margareta. De multe ori am urmărit cu mare plăcere, până la ore târzii din noapte, emisiuni în care aceste personalități erau invitate. Realmente, cultură aleasă, maniere alese. Și, totuși, când este vorba de bani și alte onoruri, și aceste înalte fețe se comportă ca noi, muritorii de rând, în venele cărora curge un sânge obișnuit. Mi-ar fi plăcut ca Regele Mihai să accepte din start situația, pentru că este evidentă și, mai ales, să nu recurgă la ajutorul instanței pentru reglarea neînțelegerilor. La educația și rangul lor, puteau găsi alte metode de conciliere. Părerea mea, este nevoie de conciliere în familia regală. Dacă n-o va face, mă întreb cu ce drept a făcut Regele Mihai, la recenta sa intervenție în Parlamentul României, apel la reconciliere națională?”.Istoriatrebuie să lămureascăFără a comenta reacțiile Casei Regale sau ale Prințului Paul față de recenta hotărâre a instanței supreme, ca și cetățean al României, Cătălina Mantea prevede că va urma o perioadă de mari dispute între părțile implicate pe tema împărțirii averii: „Părerea mea este că trebuie să știm cum stau lucrurile și cu averea regală, cui a aparținut și în ce proporții, dacă nu cumva și poporul merită un mic procent din ea. S-au retrocedat averi imense, istoria este tulbure la acest capitol și ea trebuie luminată, avem nevoie de asta, nu ne mai trebuie alt motiv de discordie”.